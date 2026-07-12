Volejbalistky na závěr Ligy národů zdolaly Francii, odvracely čtyři mečboly

České volejbalistky zakončily letošní Ligu národů výhrou nad Francii 3:2 na sety. V rozhodujícím tie-breaku postupně odvrátily čtyři mečboly a pak vyhrály 20:18, když proměnily svou druhou šanci na ukončení utkání. V této sezoně získaly v elitní reprezentační soutěži 16 bodů a o dva body překonaly výkon z loňské premiéry.
Duel s Francií v Bělehradu zahájily jasnou výhrou 25:12 v úvodní sadě, kdy se soupeřky jen pomalu dostávaly do hry.
V dalších dvou setech se ale českým reprezentantkám nedařilo zejména v útoku a prohrály je 21:25 a 22:25.
Výhrou 25:17 si vynutily pokračování zápasu a v dramatickém tie-breaku měly nakonec navrch, když zápas ukončila úspěšným útokem univerzálka Monika Brancuská.
Základní část VNL Češky zakončily s bilancí šesti výher a šesti porážek a v neúplné tabulce jim patří 10. místo.
Česko – Francie 3:2 (12, -21, -22, 17, 18)
Česko – Francie 3:2 (12, -21, -22, 17, 18)
Rozhodčí: Šimičová (Srb.), De Araujo (Braz.). Čas: 151 min. Diváci: 250.
Sestava a body Česka: Šmídová 2, Grozer 2, Koulisiani 18, Brancuská 19, Mlejnková 8, Jehlářová 16, libero Jansová – Kneiflová, Grabovská, Bukovská 12, Indrová, Orvošová 1. Trenér: Athanasopulos.
Nejvíce bodů Francie: Bahová 17, Ndiayeová 16, Ratahiryová a Sylvesová po 11.