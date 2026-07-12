Volejbal

Volejbalistky na závěr Ligy národů zdolaly Francii, odvracely čtyři mečboly


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

České volejbalistky zakončily letošní Ligu národů výhrou nad Francii 3:2 na sety. V rozhodujícím tie-breaku postupně odvrátily čtyři mečboly a pak vyhrály 20:18, když proměnily svou druhou šanci na ukončení utkání. V této sezoně získaly v elitní reprezentační soutěži 16 bodů a o dva body překonaly výkon z loňské premiéry.

Duel s Francií v Bělehradu zahájily jasnou výhrou 25:12 v úvodní sadě, kdy se soupeřky jen pomalu dostávaly do hry.

V dalších dvou setech se ale českým reprezentantkám nedařilo zejména v útoku a prohrály je 21:25 a 22:25.

Výhrou 25:17 si vynutily pokračování zápasu a v dramatickém tie-breaku měly nakonec navrch, když zápas ukončila úspěšným útokem univerzálka Monika Brancuská.

Základní část VNL Češky zakončily s bilancí šesti výher a šesti porážek a v neúplné tabulce jim patří 10. místo.

Česko – Francie 3:2 (12, -21, -22, 17, 18)

Rozhodčí: Šimičová (Srb.), De Araujo (Braz.). Čas: 151 min. Diváci: 250.

Sestava a body Česka: Šmídová 2, Grozer 2, Koulisiani 18, Brancuská 19, Mlejnková 8, Jehlářová 16, libero Jansová – Kneiflová, Grabovská, Bukovská 12, Indrová, Orvošová 1. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Francie: Bahová 17, Ndiayeová 16, Ratahiryová a Sylvesová po 11.

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