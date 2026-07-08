Německé volejbalistky předvedly proti Češkám vítězný obrat v Lize národů

Českým reprezentantkám se nepovedl vstup do závěrečného turnaje základní části Ligy národů. V Bělehradě podlehly Němkám 1:3 na sety, ačkoli vyhrály první sadu 25:22. Zbylé tři ale prohrály 15:25, 22:25 a 17:25. Po nezdaru se jim vzdálil postup na finálový turnaj v Macau, kam se probojuje osm nejlepších celků včetně domácí Číny. Přímý přenos utkání Česko – Nizozemsko sledujte na ČT2 a ČT sport Plus ve čtvrtek od 16:20.
České reprezentantky s přispěním nahrávačky Pavly Šmídové, jež se po absenci na Filipínách vrátila k týmu, vstoupily do utkání lépe. Díky odvážné a trpělivé hře podpořené výbornou obranou, kterou po svatbě pod novým jménem dirigovala Daniela Jansová, se rychle dostaly do vedení a náskok udržely až do závěru.
Devíti chybami v této části zápasu jim k tomu pomohly Němky, které do druhého setu vlétly jako vyměněné. Od prvních výměn diktovaly tempo, české útoky se často rozbíjely o jejich bloky. Znamenalo to jejich rychlé vedení 14:5 a nápor neotupila ani série střídání. Na palubovku se dostaly téměř všechny hráčky z lavičky včetně debutující smečařky Petry Indrové.
Němky pokračovaly v náporu i ve třetím setu, ale pak české volejbalistky otočily z 9:14 na 15:14 a v koncovce vedly 22:20. Závěr ale nezvládly, prohrály pět výměn za sebou, přičemž v posledních třech balonech to byly útočné chyby univerzálek Moniky Brancuské a Gabriely Orvošové a eso, které dostaly od německé blokařky Monique Strubbeové.
Rozjeté Němky zápas bez problémů dotáhly do vítězného konce a stejně jako loni v Lize národů vzájemný duel vyhrály ve čtyřech setech. Osmnácti body jim k tomu pomohla devatenáctiletá smečařka Leana Grozerová. Ta předčila svou nevlastní matku v českých barvách Helenu Grozer, která zaznamenala jen pět bodů. Nejproduktivnější Češkou byla se 16 body Brancuská.
Utkání Ligy národů volejbalistek v Bělehradě
Utkání Ligy národů volejbalistek v Bělehradě
Česko – Německo 1:3 (22, -15, -22, -17)
Rozhodčí: De Araujo (Braz.), Mokrý (SR). Čas: 126 min. Diváci: 390.
Sestava a body Česka: Šmídová 1, Grozer 5, Koulisiani 8, Brancuská 16, Mlejnková 10, Jehlářová 12, libera Jansová/Dostálová – Orvošová 3, Grabovská, Bukovská 1, Indrová, Kneiflová, Pavlová. Trenér: Athanasopulos.
Nejvíce bodů Německa: Grozerová 18, Weskeová 16, Alsmeierová 14, Weitzelová 13.