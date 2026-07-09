Volejbalistky si čtvrtfinále Ligy národů po porážce s Nizozemkami nezahrají

Ani ve druhém utkání na turnaji Ligy národů v Bělehradě nebodovaly a zaznamenaly už šestou porážku z deseti duelů. České volejbalistky nestačily po Němkách ani na Nizozemky a prohrály 0:3 po setech 21:25, 21:25 a 18:25. Přišly tak o naději na postup do čtvrtfinále. Přímý přenos utkání Bulharsko – Česko sledujte na ČT2 a ČT sport Plus v pátek od 16:20.
České reprezentantky nezlomily pasivní bilanci s Nizozemskem, které už čtrnáct let neporazily. Nepomohly ani změny v sestavě; místo Heleny Grozer nastoupila na smeč Magdalena Bukovská, nahrávala Květa Grabovská a na postu univerzálky dostala důvěru Gabriela Orvošová.
Nizozemky od začátku tlačily servisem a vypracovaly si čtyřbodový náskok. České volejbalistky se pak v úvodní sadě dostaly do tempa a zejména díky dobré obraně na síti do většího trháku soupeřky nepustily. Nizozemky ale s přehledem ztrátovaly a navzdory českému snížení na 21:23 si koncovku pohlídaly.
Podobně na houpačce se vyvíjely i další sety, kdy české hráčky střídaly solidní pasáže s nepovedenými výměnami. Řecký trenér Jannis Athanasopulos je nabádal, aby lépe komunikovaly. Do vedení se Češky dostávaly jen sporadicky a s výjimkou samotného úvodu druhého setu maximálně o bod.
Nejproduktivnějšími hráčkami českého týmu byly smečařky Michaela Mlejnková a Bukovská s univerzálkou Orvošovou, které se srovnaly na deseti bodech.
Druhou sezonu v Lize národů svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose uzavřou pátečním zápasem s Bulharskem a nedělním s Francií. Nyní jsou v tabulce na jedenáctém místě, na postup ztrácejí nedostižných sedm bodů.
Utkání Ligy národů volejbalistek v Bělehradě
Utkání Ligy národů volejbalistek v Bělehradě
Česko – Nizozemsko 0:3 (-21, -21, -18)
Rozhodčí: Boulangerová (Belg.), Šimičová (Srb.). Čas: 87 min. Diváci: 485.
Sestava a body Česka: Grabovská, Mlejnková 10, Koulisiani 9, Orvošová 10, Bukovská 10, Jehlářová 8, libero Jansová – Šmídová, Brancuská 3, Grozer, Pavlová, Indrová. Trenér: Athanasopulos.
Nejvíce bodů Nizozemska: Jansenová 13, Dambrinková 12, Koková 11.