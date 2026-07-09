Volejbal

Volejbalistky si čtvrtfinále Ligy národů po porážce s Nizozemkami nezahrají


9. 7. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Ani ve druhém utkání na turnaji Ligy národů v Bělehradě nebodovaly a zaznamenaly už šestou porážku z deseti duelů. České volejbalistky nestačily po Němkách ani na Nizozemky a prohrály 0:3 po setech 21:25, 21:25 a 18:25. Přišly tak o naději na postup do čtvrtfinále. Přímý přenos utkání Bulharsko – Česko sledujte na ČT2 a ČT sport Plus v pátek od 16:20.

České reprezentantky nezlomily pasivní bilanci s Nizozemskem, které už čtrnáct let neporazily. Nepomohly ani změny v sestavě; místo Heleny Grozer nastoupila na smeč Magdalena Bukovská, nahrávala Květa Grabovská a na postu univerzálky dostala důvěru Gabriela Orvošová.

Nizozemky od začátku tlačily servisem a vypracovaly si čtyřbodový náskok. České volejbalistky se pak v úvodní sadě dostaly do tempa a zejména díky dobré obraně na síti do většího trháku soupeřky nepustily. Nizozemky ale s přehledem ztrátovaly a navzdory českému snížení na 21:23 si koncovku pohlídaly.

Podobně na houpačce se vyvíjely i další sety, kdy české hráčky střídaly solidní pasáže s nepovedenými výměnami. Řecký trenér Jannis Athanasopulos je nabádal, aby lépe komunikovaly. Do vedení se Češky dostávaly jen sporadicky a s výjimkou samotného úvodu druhého setu maximálně o bod.

Nejproduktivnějšími hráčkami českého týmu byly smečařky Michaela Mlejnková a Bukovská s univerzálkou Orvošovou, které se srovnaly na deseti bodech.

Druhou sezonu v Lize národů svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose uzavřou pátečním zápasem s Bulharskem a nedělním s Francií. Nyní jsou v tabulce na jedenáctém místě, na postup ztrácejí nedostižných sedm bodů.

Utkání Ligy národů volejbalistek v Bělehradě

Česko – Nizozemsko 0:3 (-21, -21, -18)

Rozhodčí: Boulangerová (Belg.), Šimičová (Srb.). Čas: 87 min. Diváci: 485.

Sestava a body Česka: Grabovská, Mlejnková 10, Koulisiani 9, Orvošová 10, Bukovská 10, Jehlářová 8, libero Jansová – Šmídová, Brancuská 3, Grozer, Pavlová, Indrová. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Nizozemska: Jansenová 13, Dambrinková 12, Koková 11.

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