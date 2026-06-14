Čeští volejbalisté po dramatickém souboji podlehli v Evropské lize Dánsku 2:3

Čeští volejbalisté utrpěli v Evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud stoprocentně úspěšných celků podlehli v Jihlavě Dánsku 2:3 po setech 25:15, 20:25, 23:25, 28:26 a 13:15.
Trenér Jiří Novák udělal změny oproti pátečnímu zápasu s Bosnou a Hercegovinou a poslal do základní sestavy nahrávače Luboše Bartůňka, univerzála Marka Šotolu a smečaře Lukáše Vašinu.
Domácí volejbalisté do klíčového utkání vlétli ve velkém stylu. V prvním setu semifinalisté loňského mistrovství světa soupeře prakticky k ničemu nepustili, zaznamenali pět bodových bloků a útočili s úspěšností 67 procent. Naopak Dánové měli v této části zápasu jen sedmatřicetiprocentní úspěšnost. Díky tomu získali Češi set desetibodovým rozdílem a ujali se vedení.
Hned v úvodu druhé sady se ale v útoku chytil dánský smečař Oskar Madsen, jenž byl donedávna oporou pražských Lvů, a spoluhráči se k němu záhy přidali. Po vyrovnaném úvodu si Dánové vypracovali pětibodový náskok, tlačili české volejbalisty servisem a koncovku si pohlídali.
Ve třetím setu se hra vyrovnala a čeští volejbalisté byli několikrát v mírném vedení, které ale neudrželi. Po Madsenově chybě vedli v koncovce 22:19, ale pak dánský smečař přišel na servis, poslal na druhou stranu několik ostrých projektilů a bylo srovnáno. V koncovce čeští volejbalisté několikrát nevyužili šance v útoku, což soupeř nemilosrdně trestal.
Dánové v Horácké aréně sahali po třech bodech, protože ve čtvrté sadě vedli 15:9. Pak se ale zadařilo na podání smečaři Jiřímu Bendovi, jenž pomohl ke snížení na 14:15. Čeští volejbalisté i tři tisícovky diváků se dostali do varu a domácí otočili skóre na 23:19. Znovu o náskok přišli, ale tentokrát koncovku urvali pro sebe při čtvrtém setbolu.
Pátá sada byla přetahovanou o každý bod, oba týmy se překonávaly v obraně i v útoku. Jako první odskočili o dva body Dánové a po Bendově chybě v útoku se dostali do vedení 11:9. Čeští volejbalisté se znovu vrátili do zápasu, ale za stavu 13:13 zkazil blokař Antonín Klimeš podání a pak Dánové zablokovali střídajícího univerzála Patrika Indru. Do tabulky Evropské ligy si tak čeští volejbalisté připsali jen bod.
Nejproduktivnějším hráčem zápasu byl univerzál Mads Kyed Jensen, který v dánském dresu zaznamenal 25 bodů. Jen o dva body méně si připsal lídr českého týmu smečař Lukáš Vašina.
Poslední turnaj základní části Evropské ligy čeká české volejbalisty příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem.
Česko – Dánsko 2:3 (15, -20, -23, 26, -13)
Česko – Dánsko 2:3 (15, -20, -23, 26, -13)
Rozhodčí: Pindral (Pol.), Marschner (ČR). Čas: 144 min. Diváci: 3547.
Sestava a body Česka: Vašina 23, Trojanowicz 5, Šotola 18, Benda 15, Klimeš 12, Bartůněk, libero Moník – J. Svoboda, Roman, Indra 10, Klajmon 4. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Dánska: Jensen 25, Larsen 17, Madsen 16.