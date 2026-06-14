Novák po duelu s Dány ocenil výkon ve čtvrtém setu

Trenér českých volejbalistů Jiří Novák si po zápase s Dánskem cenil toho, jak se jeho svěřenci dokázali vrátit ve čtvrtém setu zpět do hry. Dohnali šestibodovou ztrátu a vybojovali alespoň bod, který může být nejen v Evropské lize důležitý.
Čeští volejbalisté ztratili dobře rozehranou koncovku třetí sady, Dány to povzbudilo a ve čtvrtém setu vedli 15:9. V té chvíli to vypadalo, že v Jihlavě směřují za tříbodovým vítězstvím. „Trochu jsme ztráceli nit a měli jsme hlavy dole. Najednou přišla série na servisu, pár proměněných útoků a mentální síla se najednou zvedla,“ líčil Novák.
Společně s nově nabuzeným týmem se dostala do varu i Horácká aréna, která hnala domácí reprezentaci za vyrovnáním. To se nakonec podařilo. „Bod do tabulky je důležitý. Je to důležité i pro ranking, kde jsme minimalizovali ztrátu,“ poznamenal Novák.
V Evropské lize si čeští volejbalisté výrazně zkomplikovali boj o postup do semifinále. „Vítězství by pro nás samozřejmě směrem k postupu bylo lepší a nezbývá nám než dvakrát porazit soupeře, kteří nás čekají. Už to asi nemáme ve svých rukou, ale může se stát cokoliv a pak budeme čekat, co se stane,“ přemítal Novák.
Na závěrečný turnaj do Gruzie plánuje vyrazit se stejným kádrem, který odehrál zápasy v Jihlavě. Na soupisce tak nebude chybět ani první nahrávač z loňského úspěšného mistrovství světa Luboš Bartůněk. Ten sice v úvodu sezony řešil osobní záležitosti včetně narození potomka, ale rád se k týmu se zpožděním připojil. „Vždycky je to hezké vrátit se k reprezentaci, protože člověka to baví a hlavně reprezentovat naši zemi je vždycky pocta,“ řekl.
Dnes nastoupil v základní sestavě a kromě taktických dvojstřídání odehrál celý zápas. Osvěžil si spolupráci z MS. „Dneska na hřišti kromě dvou hráčů byli lidi, kteří na tom světě byli a hráli, takže to pro mě takový rozdíl nebyl,“ poznamenal. Už se cítil lépe než na prvním tréninku po návratu do týmu. „To jsem měl hrábě na rukách, takže to nebylo úplně ono, ale věřím, že jsem se do toho dostal a už to dnes nějak vypadalo,“ uvedl.
Litoval, že čeští volejbalisté bojovný zápas nedotáhli do vítězného konce. „Trošku mě mrzí, že jsme to dneska nezvládli, i když jsme se vrátili ve čtvrtém setu do zápasu, což bylo super. Mrzí mě to kvůli té kulise, kvůli těm divákům, kteří tady byli. Atmosféra byla neuvěřitelná. Mrzí mě to hlavně kvůli nim, že jsme prohráli,“ ocenil Bartůněk jihlavské publikum.