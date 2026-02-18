První výhru skupiny C v Lize mistrů měli volejbalisté Lvů Praha na dosah. Nakonec však španělskému Las Palmas podlehli po velice vyrovnaném souboji 2:3 na sety a ztratili tak i třetí tie-break v evropské klubové sezoně.
Vítězná rozlučka se nekonala. Lvi s Las Palmas pětisetovou bitvu prohráli
Čeští šampioni už před zápasem neměli šanci na posun v tabulce. Nezachytili úvod utkání, když rychle prohrávali 2:6. Manko pak stahovali a po esu univerzála Davida Kollátora se za stavu 14:15 přiblížili na jediný bod, ale tým z Kanárských ostrovů znovu odskočil a první set vyhrál 25:18 po sérii tvrdých servisů univerzála Augusta Colita.
Druhá sada už byla vyrovnanější, v jejím průběhu přišel na palubovku místo smečaře Jiřího Bendy Jakub Ihnát a usadil se v sestavě. Hosté do koncovky vstupovali s vedením 20:17, ale přišli o něj a Lvi si postupně vypracovali tři setboly. Ani jeden z nich však i vinou zkažených servisů neproměnili a naopak Las Palmas po zaváhání Pražanů v poli proměnilo třetí setbol na konečných 30:28.
Když hosté na začátku třetího setu odskočili o tři body, přišel místo Kollátora druhý univerzál Manuel Balagué a odehrál pak skvělý zápas. Výrazně přispěl k tomu, že Lvi vyhráli tento set 25:21 a vrátili se do zápasu.
Ve čtvrtém setu domácí volejbalisté naprosto dominovali k radosti fanoušků, kteří dali volejbalové Lize mistrů přednost před souběžně hraným čtvrtfinále olympijského hokejového turnaje mezi Českem a Kanadou. Lvi vedli až o osm bodů, a i když hosté v závěru stahovali, na konečných 25:19 uzavřel set útokem Ihnát.
Volejbalová Liga mistrů – 6. kolo
Volejbalová Liga mistrů – 6. kolo
Lvi Praha – Las Palmas 2:3 (-18, -28, 21, 19, -11)
Rozhodčí: Yalcin (Niz.), Cesare (It.). Čas: 150 min. Diváci: 1234.
Sestava a body Lvů: Janouch, Benda 4, Nikačevič 11, Kollátor 7, Conde 19, Crer 13, libero Moník/Tláskal - Balagué 16, Jevstratov, Ihnát 12, Trojanowicz. Trenér: Barrial.
Nejvíce bodů Las Palmas: Colito 22, bruno 18, Juantorena 15.
Berlín – Perugia 0:3 (-17, -18, -20).
Stejně jako na Kanárských ostrovech tak rozhodoval tie-break. Lvi se ve zkrácené hře dostali do vedení 9:6, ale pak inkasovali pět bodů za sebou a na další zvrat se už nevzmohli. Las Palmas vyhrálo 15:11.
V duši libera Lvů Milana Moníka převládalo zklamání. „Myslím, že jsme na ně měli, měli hlavy dole. Bohužel, asi jsme ten tie-break nezvládli v hlavách. Myslím si, že byli na zemi a potřebovali zamáčknout oči, což se nám nepovedlo. Tím pádem vyhráli,“ litoval.
Českému celku chyběly zkušenosti
Rozhodujícím faktorem v závěru utkání podle něj bylo větší množství chyb na straně Lvů. „Nehráli jsme chytře a s tímto týmem si nemůžeme dovolit chybovat,“ uvedl český reprezentant.
Zatímco před dvěma lety Lvi Praha ze základní skupiny postoupili, tentokrát mezi evropskou elitou neuspěli. „Když se na to zpětně podívám, mohli jsme mít víc bodů. Bohužel to je volejbal a sbíráme furt zkušenosti na tu Ligu mistrů. Asi jsou ostatní týmy napřed,“ komentoval Moník cestu svého týmu soutěží.
Nejužitečnějším hráčem dnešního zápasu byl vyhlášen čtyřicetiletý smečař hostů Osmany Juantorena, který zaznamenal 15 bodů a především pomohl svému týmu v důležitých chvílích.