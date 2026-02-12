Ani páté kolo Ligy mistrů nepřineslo volejbalistům Lvi Praha výhru. S obhájci titulu z Perugie podlehli 0:3 po setech 13:25, 18:26 a 17:25, v tabulce skupiny C tak zůstávají bez jediného vítězství na posledním místě. Šanci zabojovat o setrvání v pohárové Evropě mají příští středu v závěrečném utkání proti Las Palmas.
Lvi Praha favorita nezaskočili, v Lize mistrů tak stále čekají na výhru
Do Prahy přijel tým, který v prosinci v Brazílii ovládl mistrovství světa klubů, a od prvního míče ukazoval, proč bez porážky vede skupinu. I když hostům chyběl japonský smečař Juki Išikawa, rychle vedli 12:4 a Lvi jen těžko hledali způsob, jak položit míč na jejich polovinu dvorce.
„Bylo to hodně složité, soupeři nás k ničemu nepustili. Hlavně nás hrozně tlačili na servisu, z toho se pak těžko útočí, trápili jsme se. Proti lepšímu týmu jsem asi nikdy nehrál, rozdíl byl úplně ve všem,“ řekl smečař Jiří Benda, s 14 body nejúspěšnější hráč zápasu.
Začátek druhé sady byl vyrovnanější, ale pak začala ve vyprodané hale opět častěji sbírat body Perugia, jejíž hru dirigoval hvězdný nahrávač Simone Giannelli. Dvojnásobný mistr světa si několikrát s chutí i sám zaútočil, přidal eso a postaral se o poklidný závěr.
V prosincovém zápase v Itálii vyhráli Lvi úvodní sadu a nakonec favoritovi podlehli 1:3. Tentokrát usilovali o dílčí úspěch marně, neboť v třetím setu se hostům rozehrál smečař Oleh Plotnyckij a brzy byl náskok Perugie šestibodový. V závěru zápasu se v italském mužstvu na hřiště dostal i český smečař Donovan Džavoronok.
Toho trochu mrzelo, že si v Praze nezahrál přece jen víc. „Ale i na tu chvilku to bylo moc hezké. Udělalo mi radost, že mi publikum zatleskalo. Od začátku jsme ukázali naši sílu, i když domácí nehráli špatně,“ řekl.
Lvi tak mají na posledním místě tabulky nadále dva body za dvě pětisetové porážky. Potřebují se dostat na třetí pozici před Las Palmas, aby mohli pokračovat alespoň v Poháru CEV. Španělský klub, který zatím získal o bod víc, přivítají v závěrečném kole 18. února.