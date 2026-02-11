Volejbal

První bitvu o čtvrtfinále Poháru CEV vyhrálo Karlovarsko


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Vydřenou výhrou ve své hale zahájili volejbalisté Karlovarska boj o čtvrtfinále Poháru CEV s belgickým Maaseikem. Karlovarsko rozhodlo zápas až v pátém setu, který vyhráli 17:15. Odveta v Maaseiku se hraje za týden. Trojnásobný český mistr dnes prohrál úvodní i třetí sadu, ale obrat nakonec dotáhl i k páté výhře v CEV Cupu v této sezoně.

Západočeši se v druhé nejlepší evropské klubové soutěži dostali do čtvrtfinále třikrát v letech 2017, 2022 a 2023, dál se jim probojovat nepodařilo. Nyní po dvou řeckých soupeřích Milonu Atény a Olympiakosu Pireus zdolali i belgický celek, za který nastoupil český smečař Matouš Drahoňovský.

Karlovarsko vede českou extraligu, ale poslední dva zápasy v ní prohrálo a ani ve středu nezačalo dobře. První set jen dotahovalo náskok Maaseiku, až pak se bodově dostalo před soupeře a po více než dvou a půl hodinách proměnilo třetí mečbol. Postaral se o to přímým bodem z podání blokař Petr Špulák. Dostal také cenu pro nejužitečnějšího hráče zápasu.

„Začali jsme podobně špatně jako poslední dva zápasy, ale pak jsme se do toho nějak dostali. Z obou stran bylo hodně chyb, u Maaseiku hlavně na servisu. Ale bylo to bojovné a důležité je domácí vítězství,“ řekl smečař Matěj Pastrňák.

Pokud by Karlovarsko za týden postoupilo, mohlo by narazit i na pražské Lvy. Čtyři úspěšné kluby z play-off CEV Cupu totiž doplní čtyři týmy ze třetích míst ve skupinách Ligy mistrů. Lvi jsou nicméně po čtyřech z šesti utkání na posledním čtvrtém místě a ve čtvrtek hostí obhájce trofeje Perugii.

