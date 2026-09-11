Pod dohledem prezidenta i s nečekanou přeháňkou. ME volejbalistů začalo pompézně

V srdci Neapole začalo ve čtvrtek večer mistrovství Evropy volejbalistů a domácí reprezentaci na cestě za první výhrou nezastavil ani déšť. Piazza del Plebiscito zkropil nejprve jen krátce po hymnách, které týmům Itálie a Švédska zahrál vojenský orchestr, a na konci prvního setu kapky zastavily dění na zhruba půl hodiny. Úřadující mistři světa v těžkých podmínkách a v prvním utkání pod otevřeným nebem na ME porazili Švédy 3:0. Přímý přenos utkání Česko – Řecko sledujte od 15:35 na ČT sport.
„Rozhodně jsme nezahráli náš nejlepší volejbal. Byla to velká výzva, kvůli počasí, přerušení a podmínkám celkově. Máme ale novou zkušenost a hru v této úžasné kulise i atmosféře jsme si užili. Odnášíme si spoustu pozitivních emocí,“ řekl univerzál Yuri Romano pro web evropské konfederace CEV.
V zápase, který sledoval mezi šesti tisícovkami fanoušků i prezident země Sergio Mattarella, byl Romano s 13 body nejvíc bodujícím hráčem.
Delší pauzu si deštivé počasí vyžádalo na konci úvodního setu. Italové vedli 22:18 a po obavách, zda zápas budou moci dohrát, první utkání na šampionátu zdárně dotáhli. „Čeká nás velmi dlouhý turnaj, proto je důležité, že jsme začali vítězstvím a prvními třemi body,“ dodal Romano.
Z Neapole se italská výprava přesunula do Modeny, kde se odehrají zbývající zápasy skupiny A i s českou reprezentací. Ta v pátek šampionát zahájí proti Řecku, domácí Italy vyzve v úterý večer. Pro Romana, nahrávače Simonea Giannelliho a spol. bude turnaj pokračovat v sobotu s Řeky. Zbývajícími účastníky „áčka“ jsou Slovensko a Slovinsko. Čtyři týmy postoupí do osmifinále.
České volejbalisty čeká první velký turnaj od loňského překvapivého čtvrtého místa na světovém šampionátu. Dvacáté místo v žebříčku je papírově řadí ve skupině na třetí pozici před Řeky, Švédy a Slováky. Na posledním ME Češi právě třetí místo ve skupině obsadili a pak vypadli v osmifinále se Srbskem.
Nominace Česka na ME volejbalistů
Nominace Česka na ME volejbalistů
Nahrávači: Luboš Bartůněk (České Budějovice), Ondřej Roman (Brno).
Smečaři: Lukáš Vašina (Rzeszów/Pol.), Jiří Benda (Lvi Praha), Matouš Drahoňovský (Radom/Pol.), Matěj Pastrňák (Bielsko-Biala/Pol.).
Blokaři: Adam Zajíček (Kladno), Antonín Klimeš (Civitanova/It.), Jakub Klajmon (Karlovarsko), Štěpán Svoboda (Liberec).
Univerzálové: Patrik Indra (Čenstochová/Pol.), Marek Šotola (Halkbank Ankara).
Libera: Milan Moník (Lvi Praha), Jan Pavlíček (Příbram).
Program vysílání z ME volejbalistů
Program vysílání z ME volejbalistů
Pátek 11. září, 15:35: Česko – Řecko
Sobota 12. září, 16:00: Švédsko – Česko
Pondělí 14. září, 15:35: Slovensko – Česko
Úterý 15. září, 20:45: Česko – Itálie
Středa 16. září, 20:45: Česko – Slovinsko