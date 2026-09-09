Chceme postoupit ze skupiny a pak se rvát dál, říká Novák před startem ME

Startuje mistrovství Evropy volejbalistů a na turnaji se představí také česká reprezentace pod vedením trenéra Jiřího Nováka. Pro jeho svěřence půjde o první velkou akci od loňského překvapivého čtvrtého místa na mistrovství světa. Úvodní utkání českého týmu s Řeckem sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v pátek od 15:35.
Podobně jako nedávné mistrovství Evropy volejbalistek se i mužský turnaj uskuteční ve čtyřech zemích. Hostit ho budou Itálie, Bulharsko, Finsko a Rumunsko. Česko bude hrát skupinu A v Modeně a má jistotu, že se z Apeninského poloostrova stěhovat nebude, protože v Itálii ME v sobotu 26. září vyvrcholí.
Favority skupiny jsou obhájci stříbra Italové, kterým patří druhé místo ve světovém žebříčku, a medailisté z posledních tří ME Slovinci, jež jsou v rankingu čtvrtí. Do osmifinále se dostanou nejlepší čtyři celky. Dvacáté místo v žebříčku papírově řadí Čechy na třetí pozici před Řeky, Švédy a Slováky. Na posledním ME Češi právě třetí místo ve skupině obsadili a pak vypadli v osmifinále se Srbskem.
Trenér Novák nabádá k tomu, aby stejně jako na jiných turnajích tým postupoval krok za krokem. „Je nebezpečné se dívat někam dál, než je správné. Naše ambice budou vysoké v prvních třech zápasech, kdy budeme bojovat s ostatními týmy o postup ze skupiny. Na závěr skupiny nás totiž čekají tvrdé oříšky a tam si chceme potvrdit, jakou formu na mistrovství Evropy máme a jak daleko můžeme pomýšlet. Nechtěl bych tedy naše ambice specifikovat, ale vidím to spíš tak, že chceme postoupit ze skupiny a pak se rvát dál,“ řekl.
Ze čtyř přípravných utkání v Bulharsku a v Belgii čeští volejbalisté zaznamenali jednu výhru nad úřadujícími vicemistry světa Bulhary. Novák by od svých svěřenců rád viděl konstantnější výkon. „Máme výborné herní pasáže i pasáže, kdy to tolik nefunguje. Ale potom se až v oficiálním zápase ukáže, které detaily jsme hodně pilovali,“ uvedl.
Program vysílání z ME volejbalistů
Program vysílání z ME volejbalistů
Pátek 11. září, 15:35: Česko – Řecko
Sobota 12. září, 16:00: Švédsko – Česko
Pondělí 14. září, 15:35: Slovensko – Česko
Úterý 15. září, 20:45: Česko – Itálie
Středa 16. září, 20:45: Česko – Slovinsko
Připomněl loňskou zkušenost, kdy čeští volejbalisté přípravu na veleúspěšné MS uzavřeli prohrou 0:3 s Finskem. „Loni jsem si myslel, že máme nějakou výkonnost, a oficiální zápasy ukázaly, že ze sebe umíme vymáčknout ještě víc,“ vzpomínal.
V přípravě Češi odtrénovali, co měli. Tentokrát se jim vyhýbala i zranění. A v zápasech se pak utkávali s výše postavenými soupeři, kteří na rozdíl od nich mají zkušenosti z Ligy národů. „Ty zápasy přinesly svoje ovoce a odkryly nám naše dobré stránky i ty, na kterých ještě musíme přidat. A právě k tomu to sloužilo, takže v globálu jsme spokojení,“ dodal kouč.