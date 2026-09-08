Volejbalisté pojedou na ME s mixem mládí a zkušenosti. Devět hráčů bylo na úspěšném MS

Volejbalová reprezentace zveřejnila nominaci na blížící se mistrovství Evropy. V týmu je devět hráčů, kteří se podíleli na loňském čtvrtém místu ze světového šampionátu. Trenér Jiří Novák kádr doplnil pěticí dalších volejbalistů, z nichž tři byli členy zlatého týmu z letošního ME do 22 let.
Jádro týmu tvoří zkušení reprezentanti jako nahrávač Luboš Bartůněk, univerzálové Patrik Indra a Marek Šotola, blokař Adam Zajíček, libero Milan Moník nebo smečař Lukáš Vašina. Blokaře Antonína Klimeše, který hrál už na loňském MS na Filipínách, doplní jeho spoluhráči z juniorských výběrů Matěj Pastrňák se Štěpánem Svobodou.
„V nominaci možná nejsou všichni kluci, které jsme oslovili proto, že byli v našich očích platní pro tým. Ale jsou tady jiní, kteří s námi byli od začátku přípravy, o svůj post bojovali a svou pílí si o nominaci řekli. Tým bude trošičku jiný než vloni na mistrovství světa, ale to neznamená, že musí být silnější nebo slabší. S těmi, kteří na šampionát pojedou, se budeme rvát o co nejlepší výsledek,“ řekl trenér Jiří Novák.
Program vysílání z ME volejbalistů
Program vysílání z ME volejbalistů
Pátek 11. září, 15:35: Česko – Řecko
Sobota 12. září, 16:00: Švédsko – Česko
Pondělí 14. září, 15:35: Slovensko – Česko
Úterý 15. září, 20:45: Česko – Itálie
Středa 16. září, 20:45: Česko – Slovinsko
„Na své první mistrovství Evropy se moc těším. Po té extrémně dlouhé letní přípravě plné dřiny je vrchol konečně tady a my jsme v plné formě. Naše ambice budou postupné. Prvním skromným krokem je postup ze skupiny, ale myslím, že všichni míříme výš. Jen s postupem ze skupiny se nespokojíme a budeme bojovat dál,“ uvedl Indra, který tým povede jako kapitán.
Češi, kteří odehrají skupinu v Modeně, narazí kromě domácích Italů ještě na Slovince, Řeky, Švédy a Slováky. Do turnaje vstoupí v pátek proti Řecku a skupinu zakončí ve středu 16. září proti Slovinsku. Do osmifinále postoupí první čtyři týmy.
Nominace Česka na ME volejbalistů
Nominace Česka na ME volejbalistů
Nahrávači: Luboš Bartůněk (České Budějovice), Ondřej Roman (Brno).
Smečaři: Lukáš Vašina (Rzeszów/Pol.), Jiří Benda (Lvi Praha), Matouš Drahoňovský (Radom/Pol.), Matěj Pastrňák (Bielsko-Biala/Pol.).
Blokaři: Adam Zajíček (Kladno), Antonín Klimeš (Civitanova/It.), Jakub Klajmon (Karlovarsko), Štěpán Svoboda (Liberec).
Univerzálové: Patrik Indra (Čenstochová/Pol.), Marek Šotola (Halkbank Ankara).
Libera: Milan Moník (Lvi Praha), Jan Pavlíček (Příbram).