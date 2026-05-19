Pavla Šmídová se po sedmi letech vrací do volejbalové reprezentace

Velký a nečekaný návrat. Zranění nahrávačky Kateřiny Valkové si vyžádalo nečekané řešení. Do reprezentace volejbalistek se vrátí po téměř sedmi letech Pavla Šmídová. Dva týdny před startem Ligy národů se k výběru připojila i smečařka Helena Grozer. Přímé přenosy z Ligy národů odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.
Do Ligy národů vstoupí české volejbalistky 3. června v Nankingu zápasem s domácí Čínou. Třiatřicetiletá Šmídová, která pomohla Šelmám Brno k extraligovému titulu, se pokusí zastoupit klíčovou reprezentační nahrávačku posledních sezon Valkovou. „Její zranění je pro nás samozřejmě velmi nepříjemné, protože Kateřina byla naší hlavní nahrávačkou posledních pět let. Ale to je život a jako tým jsme to museli vyřešit co nejlepším možným způsobem,“ uvedl trenér Janis Athanasopulos.
Když k reprezentaci v roce 2019 přišel, byla Šmídová kapitánkou, krátce poté odešla na mateřskou. „Minulý týden jsem Pavle zatelefonoval a byla příjemně překvapená. Souhlasila, že nám pomůže, jak nejlépe bude umět. Chceme využít jejích zkušeností a uvidíme, jak to bude fungovat. Zatím je s námi jen pár dní a snažíme se ji zapracovat do týmu,“ řekl kouč na adresu nejlepší české volejbalistky roku 2023, která byla letos v lednu vyhlášena nejužitečnější hráčkou extraligy.
„Samozřejmě to chce čas, ale Pavla odvádí skvělou práci. Je velmi pozitivní a otevřená se začlenit do našeho systému. Někdy, když se po týdenní pauze připojíte k týmu, máte dojem, že jste úplný nováček. A Vinci s námi nebyla skoro sedm let,“ uvedl Athanasopulos.
Šmídová se bude snažit skloubit působení v reprezentaci s rodinným životem. „Už šest let funguji v systému, díky kterému se držím na současné úrovni. V Šelmách trénuji třikrát týdně na kurtu a k tomu dvakrát v posilovně. To mi v kombinaci s rodinným životem, který je pro mě na prvním místě, vyhovuje,“ uvedla matka dvou dětí, které poprvé opustí na delší dobu.
Přímé přenosy z Ligy národů
Přímé přenosy z Ligy národů
3. června, 13:20: Čína – Česko
4. června, 8:50: Česko – Polsko
5. června, 8:50: Belgie – Česko
7. června, 5:20: Thajsko – Česko
„Holky mě přijaly, jak nejlépe mohly. Samozřejmě, že si to ještě sedá, protože s některými hraju úplně poprvé. Ještě se hledáme a uvidíme, jak si to nakonec sedne. Nemáme moc času, takže uvidíme, jak nám souhra půjde. Je to výzva, ale my se výzev nebojíme,“ prohlásila Šmídová.
Od 3. do 7. června sehraje národní tým v Lize národů čtyři zápasy v Číně. V druhé polovině června ho čeká stejná porce utkání na Filipínách a v červenci pak v Bělehradě. „Před rokem se nám povedl nováčkovský start a uvidíme, jak to půjde letos,“ uvedla Grozer. Při loňské premiéře český tým vyhrál pět utkání a sedmkrát prohrál, do čtvrtfinále neprošel. „Poté se samozřejmě začneme připravovat na domácí mistrovství Evropy. Bude to asi poprvé v mém životě, kdy budu hrát takovou velkou akci doma,“ dodala.
Kontinentální šampionát se uskuteční od 21. srpna do 2. září, jedním ze čtyř dějišť bude Brno.