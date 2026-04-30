Volejbalistka roku Brancuská míří do Itálie

Nejlepší česká volejbalistka loňského roku Monika Brancuská po úspěšné sezoně v dresu německého Suhlu míří do Itálie. Jednadvacetiletá univerzálka podepsala smlouvu s Bustem Arsizio.
„Moc si toho vážím, že si mě klub vybral. Už se nemůžu dočkat, až nová sezona začne. Hrát v nejprestižnější lize světa byl vždycky můj velký sen,“ řekla Brancuská.
Se Suhlem, kam přišla před rokem z Olympu Praha, vyhrála německou ligu i pohár. V obou soutěžích si vysloužila ocenění pro nejlepší hráčku na svém postu. V Bundeslize měla průměr přes 20 bodů na zápas a byla suverénně nejúdernější hráčkou.
„V této sezoně všechny ohromila a jsme si jisti, že má na to, aby se jí dařilo i v Itálii,“ řekl šéf Busta Arsizio Andrea Saini. „Je to typ hráčky, která dokáže bodovat, jak dokazují čísla z nedávno skončené německé ligy. Taková hráčka nám už několik let chyběla,“ uvedl.
Za Busto Arsizio hrály v minulosti Aneta Havlíčková a Helena Havelková, které se podílely na historické sezoně před 14 lety, kdy klub ovládl ligu, pohár i superpohár. V ročníku 2023/24 v týmu působila Kateřina Valková.
„Během reprezentačních srazů budu mít čas si s nimi promluvit, abych tým lépe poznala, než se k němu připojím,“ plánuje Brancuská.