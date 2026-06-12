Volejbalisté porazili v Evropské lize i Bosnu a Hercegovinu

Čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu 3:0 po setech 25:16, 25:22 a 25:15. Po třech zápasech mají v soutěži maximální počet devíti bodů. Nejproduktivnějším i nejužitečnějším hráčem utkání byl univerzál Patrik Indra, který nasbíral 17 bodů. V neděli se Česko v Jihlavě utká s Dánskem, zápas odvysílá od 15:55 ČT sport.
Bosna na rozdíl od českého týmu ještě v letošním ročníku Evropské ligy nevyhrála, takže domácí byli favoritem. Čtvrtý tým loňského světového šampionátu tuto roli od prvních výměn potvrzoval. Pod taktovkou nahrávače Ondřeje Romana, který dostal v základní sestavě přednost před navrátilcem Lubošem Bartůňkem, od začátku drtil soupeře výbornými bloky i tvrdými útoky.
Po jednoznačně vyhraném prvním setu přišly drobné komplikace ve druhé sadě, kde čeští volejbalisté sice hned v úvodu odskočili na 9:4, ale pak sérií nepřesností umožnili soupeři snížit na rozdíl jediného bodu. Hostům se začalo dařit v útoku a prakticky celý set se drželi na dostřel.
Domácí trenér Jiří Novák spotřeboval oba oddechové časy, ale do vedení se Bosna nedostala a koncovku si jeho svěřenci pohlídali. „Moc chyb. Proti takovému týmu prostě musíte hrát bez chyb, půjčit jim balon, hrát dobře do obrany. My jsme byli netrpěliví, takže jsme kazili. Kazili jsme spoustu servisů, kazili jsme bodovky, takže jsme si to zkomplikovali,“ komentoval kouč tuto pasáž.
Ve třetím setu poprvé přišel na hřiště už v základní šestce Bartůněk, který se před tím dostával na palubovku jen při taktickém dvojstřídání univerzála a nahrávače. Hned účinným servisem přispěl k vedení 4:0, pak český tým odskočil na 10:3 a definitivně se uklidnil.
Na hřišti se za jednoznačného stavu protočili všichni hráči z lavičky a zápas bez problémů dotáhli do vítězného konce. „Splněná povinnost. Důležité vítězství 3:0, protože ten formát je složitý, nutí vás do těchto výsledků. Všichni se dostali na hřiště, další plus. Atmosféra výborná, další plus, takže jenom plusy,“ shrnul utkání český trenér.
Jako nahrávačskou jedničku pro zápas určil dvaadvacetiletého Romana místo hrdiny úspěšného MS Bartůňka, který se k reprezentaci z osobních důvodů přidal až před tímto turnajem. „Ondra Roman má měsíc tréninkový náskok. Luboš Bartůněk potřebuje potrénovat, potřebuje si svoji pozici obhájit. S výhledem na nedělní zápas možná že ta sestava byla taková, jaká byla, abychom něco třeba i schovali,“ poznamenal Novák.
V neděli se Česko v Jihlavě utká s Dánskem, které na prvním turnaji Evropské ligy rovněž vyhrálo oba zápasy. Novák čeká „válku“. „Dánsko je výborný soupeř. Potvrdilo to na prvním turnaji. Ten zápas prostě musíme zvládnout, když ho nezvládneme, tak to bude komplikace,“ upozornil. Mohou pomoci diváci, kterých dnes do Horácké arény přišly více než tři tisícovky. „Doufám, že diváky v neděli dostaneme víc do varu než dnes,“ dodal reprezentační trenér.
Utkání Evropské ligy volejbalistů:
Utkání Evropské ligy volejbalistů:
Česko – Bosna a Hercegovina 3:0 (16, 22, 15)
Rozhodčí: Stoica (Rum.), Pindral (Pol.). Čas: 75 min. Diváci: 3253.
Sestava a body Česka: Trojanowicz 4, Roman, Benda 6, Klimeš 7, Indra 17, Pastrňák 10, libera Moník/Pavlíček - Šotola 2, Bartůněk, Vašina 4, Klajmon 3, Š. Svoboda, J. Svoboda. Trenér: Jiří Novák.
Nejvíce bodů Bosny: Bijelovic 8, Spahič, Ristič a Hadžič po 7.