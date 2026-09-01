Německé volejbalistky slaví velké vítězství, strůjkyní byla nevlastní dcera české reprezentantky

Německé volejbalistky jsou po vítězství 3:2 nad Belgií po sedmi letech ve čtvrtfinále mistrovství Evropy. Jednou z hlavních strůjkyní vítězství byla v Istanbulu nevlastní dcera české reprezentantky Heleny Grozer Leana Grozerová. Na triumfu se devatenáctiletá smečařka podílela 28 body. Němky se v boji o semifinále utkají s Tureckem, které přehrálo Ázerbájdžán jasně 3:0. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Německý tým postoupil do play-off až ze čtvrtého místa ve skupině A s bilancí dvou výher a tří porážek. Naproti tomu Belgičanky nečekaně vyhrály všech pět utkání ve skupině C včetně duelu s obhájkyněmi bronzu z Nizozemska.
V osmifinále však tahaly od druhého setu za kratší konec. Ve čtvrté sadě ještě odvrátily dva mečboly, ale tie-break ovládl soupeř.
Grozerová, jež je dcerou německého reprezentanta Georga Grozera z jeho prvního manželství, je na turnaji s převahou nejvíce bodující hráčkou německého týmu. Na belgické straně zaznamenala 23 bodů Pauline Martinová.