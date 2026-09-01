Volejbal

Německé volejbalistky slaví velké vítězství, strůjkyní byla nevlastní dcera české reprezentantky


1. 9. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Německé volejbalistky jsou po vítězství 3:2 nad Belgií po sedmi letech ve čtvrtfinále mistrovství Evropy. Jednou z hlavních strůjkyní vítězství byla v Istanbulu nevlastní dcera české reprezentantky Heleny Grozer Leana Grozerová. Na triumfu se devatenáctiletá smečařka podílela 28 body. Němky se v boji o semifinále utkají s Tureckem, které přehrálo Ázerbájdžán jasně 3:0. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Německý tým postoupil do play-off až ze čtvrtého místa ve skupině A s bilancí dvou výher a tří porážek. Naproti tomu Belgičanky nečekaně vyhrály všech pět utkání ve skupině C včetně duelu s obhájkyněmi bronzu z Nizozemska.

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Záznam osmifinále ME volejbalistek Belgie – Německo
Zdroj: ČT sport

V osmifinále však tahaly od druhého setu za kratší konec. Ve čtvrté sadě ještě odvrátily dva mečboly, ale tie-break ovládl soupeř.

Grozerová, jež je dcerou německého reprezentanta Georga Grozera z jeho prvního manželství, je na turnaji s převahou nejvíce bodující hráčkou německého týmu. Na belgické straně zaznamenala 23 bodů Pauline Martinová.

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