Velkým favoritům čelili statečně, ale nakonec posledním světovým šampionům podlehli. Čeští volejbalisté po úvodní vítězné sadě nakonec prohráli na mistrovství Evropy v Modeně s domácím výběrem 1:3 na sety po výsledku 25:23, 16:25, 20:25 a 20:25. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka, kteří už mají jistý postup do osmifinále, zapsali po třech výhrách první nezdar. Přímý přenos posledního utkání ve skupině Česko – Slovinsko sledujte na ČT sport a ČT sport Plus ve středu od 20:45.
„Italové mají precizní obranu na síti a za tím blokem je jednodušší bránit. Nám fyzično v některých postaveních bohužel chybí a musíme se rvát jiným způsobem, což je obrana v poli. A to nefungovalo,“ řekl trenér Novák.
Nejproduktivnějšími českými hráči byli univerzál Patrik Indra a smečař Lukáš Vašina, kteří zaznamenali shodně po 12 bodech. Naopak na italské straně řádili v útoku čtyřiadvacetibodový univerzál Yuri Romano a jen o dva body méně úspěšný smečař Mattia Bottolo. Klíčovou roli sehrál servis. Italové zaznamenali 14 es, čeští volejbalisté jen dvě.
„V prvním setu se nám dařilo je přehrávat, ale od druhého setu Italové začali tlačit do servisu. Měli i trochu toho pověstného štěstíčka, protože pár servisů lízalo lajnu fakt o milimetry,“ uvedl Vašina. „Musím uznat, že síla Italů je obrovská. Nemyslím si ale, že jsme tady udělali nějakou ostudu. Vzdorovali jsme jim, ale bohužel to nestačilo,“ doplnil český smečař.
Čeští volejbalisté, kteří loni skončili čtvrtí na mistrovství světa, do utkání s volejbalovou velmocí vstoupili odvážně. Po dvou chybách Italů odskočili na 11:8, a i když Italové pak otočili na 13:12, pokračovali Češi ve výborném výkonu a vrátili se do vedení. Do koncovky šli za stavu 21:16 a s drobnými komplikacemi set dotáhli do vítězného konce.
Po pauze ale Italové zvýšili intenzitu ve všech činnostech a rychle utekli na 11:3. Pak čeští volejbalisté sice jejich nápor zejména dobrými útoky středem sítě trochu otupili, ale z kůlů se přestali proti kvalitní italské obraně prosazovat. Naopak sami prakticky nedokázali soupeře ubránit.
Italové lépe vstoupili i do třetího setu, kdy utekli na 11:5. Trenér Novák pak místo Matouše Drahoňovského poslal na smeč Jiřího Bendu, který se okamžitě chytil a nakonec zaznamenal sedm bodů. I díky tomu se čeští volejbalisté přiblížili na rozdíl jediného bodu, ale vyrovnat je Italové nenechali a v závěru znovu úřadovali na servisu.
Podobný scénář měl čtvrtý set, ve kterém na liberu místo Milana Moníka nastupoval Jan Pavlíček a na univerzálu zůstal střídající Marek Šotola. Po ztrátě v úvodu znovu Češi několikrát měli na dosah vyrovnání, ale i když přitlačili na servisu, Italové si dokázali z mnohdy velmi obtížných pozic nahrát k síti a kvalitně zaútočit. V závěru měli stejně jako ve třetí sadě navrch a ukončili zápas.
V průběžném pořadí skupiny A se Češi drží s osmi body na druhé příčce za Itálií. Tuto pozici budou hájit ve středu proti Slovinsku, které překvapivě v pondělí prohrálo s Řeckem. To znamená, že v zamotané skupině mohou ještě Češi obsadit i čtvrtou příčku.
„Dokud byl stav takový, že jsme mohli doufat, tak jsme na hřišti drželi to nejlepší. Ale jakmile se tam ty rozdíly začaly dělat, tak jsem střídal i s vědomím, že zítra potřebujeme kvalitní výkon k tomu, abychom Slovince potrápili a uhráli si nějakou pozici ve skupině, která se opět zamotala,“ dodal Novák.
Výsledky mistrovství Evropy volejbalistů
Výsledky mistrovství Evropy volejbalistů
Skupina A (Modena):
Itálie – Česko 3:1 (-23, 16, 20, 20)
Rozhodčí: Jurkovičová (Chorv.), Varbanov (Bul.). Čas: 107 min. Diváci: 4487.
Sestava a body Česka: Bartůněk, Drahoňovský 4, Klimeš 5, Indra 12, Vašina 12, Klajmon 6, libera Moník/Pavlíček – Šotola 5, Roman 1, Benda 7. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Itálie: Romano 24, Bottolo 22, Lavia 15.
Řecko – Švédsko 3:1 (23, 21, -17, 20)
Skupina B (Sofia):
Severní Makedonie – Portugalsko 0:3 (-13, -20, -20)
Polsko – Ukrajina 3:0 (20, 13, 22)
Skupina C (Tampere):
Belgie – Dánsko 3:1 (-19, 20, 19, 23)
Nizozemsko – Finsko 2:3 (18, -21, 24, -20, -11)
Skupina D (Kluž):
Lotyšsko – Švýcarsko 1:3 (-22, -19, 16, -22)
Francie – Německo 3:0 (21, 17, 19)