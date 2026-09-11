Češi zvládli nesnadný start ME a zdolali Řeky 3:1

Čeští volejbalisté odstartovali mistrovství Evropy vítězně. Nad Řeckem vyhráli po setech 25:21, 25:17, 23:25 a 25:23. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka se ve skupině A střetnou ještě se Švédskem, Slovenskem, obhájci stříbra Italy a Slovinskem, které má medaile z posledních tří evropských šampionátů. Do osmifinále se dostanou nejlepší čtyři celky. Přímé přenosy vysílá ČT sport, další utkání proti Švédsku sledujte v sobotu od 16:00.
Univerzál Marek Šotola nasbíral 18 bodů, smečař Lukáš Vašina 16 bodů a druhý smečař Matouš Drahoňovský 14 bodů.
V úvodních dvou setech se řečtí volejbalisté nemohli dostat do tempa na podání, v poli ani v útoku a čeští reprezentanti měli navrch. Ve třetí sadě ale Češi ztratili pětibodový náskok. Řekové se rozehráli a v koncovce byli důraznější na servisu a přesnější. Ve čtvrtém setu Řekové v koncovce vyrovnali ze stavu 23:20 na 23:23, ale pak dvěma chybami pomohli Česku ukončit zápas.
„První dva sety byly výborné, třetí vedeme plus čtyři a ztratili jsme koncentraci. Vypadli jsme z obrany. Řekové 90 procent útok, to se nedá,“ podotkl trenér Novák. „První zápasy jsou vždycky strašně těžké, dlouho jsme s nimi nehráli, neuměli jsme úplně otestovat jejich výkonnost,“ dodal kouč.
Vynucená rošáda se Šotolou
Na univerzálu v české základní sestavě nastoupil Šotola, protože kapitán Patrik Indra není fit. První set se po úvodním oťukávání rozhodoval v koncovce. Čeští volejbalisté se po esu Drahoňovského dostali do vedení 22:19 a závěr si pohlídali, než ho úspěšným útokem ukončil Vašina.
Druhá sada se odehrávala v české režii. Svěřenci Jiřího Nováka byli jednoznačně lepší na servisu, v obraně v poli i v mezihře. V tomto dějství útočili s vysokou úspěšností 65 procent.
I začátek třetí sady patřil českému týmu, který si postupně vypracoval pětibodový náskok. Od stavu 12:7 se ale Řekové po příchodu druhého univerzála Angelose Markua výrazně zlepšili a česká hra už nebyla tak důrazná.
Díky tomu manko Řekové postupně stahovali a po svém esu vyrovnali na 19:19. Dalším přímým bodem z podání se dostali do vedení 22:21 a v závěru jim pomohly české chyby. Za stavu 23:23 nejprve blokař Jakub Klajmon zkazil servis a pak se střídající Indra dotkl při bloku sítě.
Ve čtvrtém setu byly k vidění dlouhé výměny, oběma týmům se dařilo v obraně. Drobné vedení se přelévalo z jedné strany na druhou. Pak byl po řadě nevydařených bloků Šotola konečně úspěšný v obraně na síti a Češi se dostali v závěru do vedení 19:17. Po esu Drahoňovského vedli 22:19 a za stavu 23:20 útočili na sérii mečbolů. Za koncovou čarou ale zaúřadoval Alexandros Raptis a bylo vyrovnáno. Jenže následně poslal servis do sítě a další řecká chyba zápas ukončila.
Druhý český zápas čeká český celek už v sobotu proti dalšímu vyrovnanému soupeři, Švédsku. „Budu apelovat na to, že Švédi jsou možná ještě lepší manšaft než Řekové. Když dokážeme prodat to, co v sobě máme v taktickém pojetí, cesta tam je,“ podtrhl Novák.
Čeští volejbalisté zvládli vstup do prvního velkého turnaje od loňského překvapivého čtvrtého místa na světovém šampionátu. Na posledním ME Češi právě třetí místo ve skupině obsadili a pak vypadli v osmifinále se Srbskem.
Program vysílání z ME volejbalistů
Program vysílání z ME volejbalistů
Pátek 11. září, 15:35: Česko – Řecko
Sobota 12. září, 16:00: Švédsko – Česko
Pondělí 14. září, 15:35: Slovensko – Česko
Úterý 15. září, 20:45: Česko – Itálie
Středa 16. září, 20:45: Česko – Slovinsko
Volejbalový šampionát odstartoval ve čtvrtek. Obhájci titulu Poláci do něj vstoupili jednoznačným vítězstvím 25:12, 25:18 a 25:20 nad Portugalskem. Favorité vyhráli svůj úvodní duel ve skupině B v Sofii za 69 minut, o devět bodů se postaral univerzál Bartlomiej Boladž.
Vítězný vstup do turnaje mají za sebou také úřadující dvojnásobní olympijští šampioni Francouzi, kteří ve skupině D v Kluži porazili 25:23, 31:29, 25:21 Švýcarsko. Francie čeká na evropský cenný kov jedenáct let, od titulu v roce 2015 vyšla na čtyřech turnajích medailově naprázdno.
Českou skupinu A zahájili pod otevřeným nebem v Neapoli na Piazza del Plebiscito mistři světa Italové vítězstvím 3:0 nad Švédskem.
Česko – Řecko 3:1 (21, 17, -23, 23)
Česko – Řecko 3:1 (21, 17, -23, 23)
Rozhodčí: Varbanov (Bulh.), Kellenberger (Něm.). Čas: 111 min. Diváci: 280.
Sestava a body Česka: Klajmon 7, Bartůněk 2, Vašina 16, Klimeš 8, Šotola 18, Drahoňovský 14, libero Moník – Roman, Indra 2, Benda, Zajíček, Pastrňák.
Nejvíce bodů Řecka: Raptis 16, Protopsaltis 12, Pitakudis 11, D. Muchlias a Marku po 10.