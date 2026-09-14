Čeští volejbalisté vyhráli na ME i třetí zápas, Slováky porazili 3:0 a mají jistý postup

Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3:0. Ve skupině A v Modeně si svěřenci trenéra Jiřího Nováka po porážce Řecka a Švédska připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále. Slováci jsou zatím bez bodu.
Čeští reprezentanti porazili Slovensko po setech 25:21, 25:14 a 25:20. Zdobila je především vynikající úspěšnost v útoku, která celkově dosáhla 72 procent.
Vyrovnaná byla jen úvodní sada, v níž se dlouho skóre přelévalo bez výraznějšího vedení některého z týmů. Klíčová pasáž přišla za stavu 18:18, kdy čeští volejbalisté i díky dvěma esům blokaře Antonína Klimeše odskočili na 22:18. Slováci, kteří v neděli vzali set domácí Itálii, pak sice snížili na dvoubodový rozdíl, ale závěr setu už Češi kontrolovali.
Do druhé sady vlétli čeští volejbalisté ve velkém stylu. Dostali Slováky pod tlak a soupeř v úvodu sady vypadl z role. Teprve za českého vedení 16:4 alespoň zkorigoval skóre ostrým servisem slovenský kapitán Jakub Ihnát, který dlouhodobě působí v elitních českých klubech. Znamenalo to snížení na 9:16, ale žádné drama se nekonalo.
Na rozdíl od zápasů s Řeckem a se Švédskem se čeští volejbalisté tentokrát vyhnuli výpadku ve třetí sadě. I tu měli pod kontrolou, od začátku vedli a nepřipustili komplikace.
Do základní sestavy se vrátil kapitán Patrik Indra, který kvůli problémům se zády nastupuje pod injekcemi. Odehrál celý zápas a byl s 18 body nejproduktivnějším hráčem utkání. V útoku mu zdatně sekundoval smečař Lukáš Vašina, jenž proměnil v bod dvanáct z 15 nahrávek a k tomu přidal jedno eso.
„Na téhle úrovni se to moc nestává. Proti těm trošku míň fyzicky dominantním týmům se nám hraje lépe. Příchodem Patrika jsme zrychlili nahrávku do zóny jedna a dva. Trošku se to roztrhalo, ale hned se všem lépe útočilo,“ řekl Jiří Novák k úspěšnosti Čechů v útoku. „Byl to od začátku do konce výkon, který jsme měli předvést první dva zápasy, nebo minimálně celé ty zápasy. I když musím říct, že Švédové i Řekové se pak zlepšili, takže nás dostali do úzkých. Otázka je, nakolik jejich hrou a nakolik jsme my trošku polevili,“ řekl Novák. „Když vedete o hodně, tak si občas někde něco odpustíte. Ale globálně byl ten výkon dobrý a je pro mě povzbuzením do další části,“ doplnil.
Češi, kteří hrají první velký turnaj po loňském čtvrtém místě na mistrovství světa, se ve skupině ještě utkají s favorizovanými týmy Itálie a Slovinska. Pokud večer Řekové neporazí medailisty z posledních tří ME Slovince, bude mít Česko jisté nejhůře třetí místo ve skupině.
Indra hrál proti Slovákům poprvé v základu a hned byl nejproduktivnější
„Jsem rád, že jsem byl tenhle zápas schopný odehrát a že mi trenér dal šanci nastoupit v základu. Zdraví zatím drží, ale bez pomoci zdravotního týmu by to nešlo. Jsem rád, že tohle u nás funguje, dávají mě dohromady a jsem schopný hrát,“ uvedl kapitán Indra. Nastoupil až ve třetím zápase na ME v základní sestavě, a přestože kvůli problémům se zády hraje pod injekcemi, s 18 body byl nejproduktivnějším hráčem utkání.
Osmadvacetiletý univerzál si před dvěma týdny zablokoval záda a jeho stav se dlouho nelepšil podle předpokladů. V pátek proti Řecku zaznamenal při vítězství 3:1 jako střídající hráč dva body, v sobotu se devíti body podílel na výhře 3:2 nad Švédskem.
„Řekl bych, že je to hlavně bolest pro hlavu. Každé zranění je nepříjemné, mě tohle hodně bolí vždycky. Ale jak říkám, jsem rád, že mám tady péči, jakou mám, a velké díky klukům tady ze zdravotního týmu, kteří odvádějí neskutečnou práci,“ uvedl Indra.
Týmový výkon se mu líbil. „Myslím, že to byl skvělý zápas. První set to byla do půlky trošku tahačka, potom jsme ujeli. Nechali jsme Slováky udělat nějaké chyby, pohlídali jsme si konec. Druhý a třetí set byly plně pod naší kontrolou. Diktovali jsme tempo a hlídali jsme si to,“ prohlásila opora polského celku Čenstochová.
Byl rovněž rád, že si Češi ještě před závěrečnými duely ve skupině s Itálií a Slovinskem zajistili postup do osmifinále. „Byl to jeden z našich cílů před turnajem. Nebudu skrývat, že si jdeme pro víc než pro postup ze skupiny. Zároveň jsem rád, že se nám to povedlo ve třech zápasech. A hlavně jsem rád, že jsme udrželi výkonnost celý zápas. To pro nás bylo nejdůležitější,“ uvedla jedna z hlavních opor týmu, který na loňském mistrovství světa na Filipínách vybojoval senzační čtvrté místo.
Na úterní zápas s favorizovaným domácím celkem se těší. „Je to nejvíc, co můžeme hrát. Mistři světa, u nich v Itálii, bude plná hala, neskutečná atmosféra. Nechci ani zdaleka říkat, že my si půjdeme zápas užít. Prostě se budeme snažit hrát náš volejbal a jdeme na vítězství. Jako každý zápas,“ prohlásil Indra.
Česko – Slovensko 3:0 (21, 14, 20)
Česko – Slovensko 3:0 (21, 14, 20)
Rozhodčí: Yener (Tur.), Jurkovičová (Chorv.). Čas: 79 min. Diváci: 414.
Sestava a body Česka: Drahoňovský 6, Klajmon 5, Bartůněk, Vašina 13, Klimeš 9, Indra 18, libera Moník/Pavlíček – Roman, Šotola 3, Pastrňák, Svoboda 1, Benda. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Slovenska: Gulák 13, Billich a Sellong po 6.