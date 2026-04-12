Volejbal

Karlovarsko porazilo Liberec i ve třetím utkání a po roce je opět ve finále


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
Volejbalisté Karlovarska se po roce znovu probojovali do finále play-off extraligy. Ve třetím zápase semifinálové série s Libercem vyhráli 3:0 na sety. Velký podíl na postupovém vítězství měl Lotyš Jansons, který se postaral o 22 bodů.

Po vyrovnaném prvním setu nabral zápas jednoznačný průběh. V dalších sadách Západočeši dominovali a získali je poměrem 25:16 a 25:15. Utkání ukončili po hodině a 17 minutách hry.

Karlovarsko si může zopakovat loňský souboj o titul s pražskými Lvy. Úřadující šampioni hrají v semifinále s Českými Budějovicemi nerozhodně 1:1. Série bude pokračovat v úterý v Praze.

Semifinále play-off volejbalové extraligy mužů – 3. zápas:

Karlovarsko – Liberec 3:0 (22, 16, 15)

Nejvíce bodů: Jansons 22, Rodríguez 13, Pastrňák 11 – Kriško 10, Toman 6, Mäkinen 5. Konečný stav série: 3:0.

