Džavoronok slaví s Perugií triumf v Lize mistrů

Donovan Džavoronok vyhrál s Perugií jako sedmý Čech Ligu mistrů. Obhájci trofeje ve finále Final Four v Turíně porazili 3:0 polský celek Zawiercie. Osmadvacetiletý český smečař do obou zápasů závěrečného turnaje zasáhl jako střídající hráč na servis.
Ve finále minulého ročníku Perugia udolala Zawiercie až po pětisetové bitvě, dnes mu dala šanci pouze v první sadě, kterou pro sebe získala 29:27. Pak už soupeři povolila 18 a 15 bodů.
Zlatá obhajoba se povedla týmu pod vedením italského nahrávače Simoneho Giannelliho a tuniského univerzála Vasima Ben Tary, který finále zakončil s 24 body.
Džavoronok, jenž hrál dříve za Veronu, Trentino a Monzu, přišel do Perugie loni v létě. S týmem získal už třetí trofej: v prosinci s ním vybojoval prvenství na mistrovství světa klubů v Brazílii a nedávno oslavil i titul v italské lize.
V Lize mistrů se Džavoronok stal sedmým českým vítězem. Před ním to dokázali Jiří Novák s Markem Pakostou v roce 2001 s Paříží, Jiří Král v roce 2006 s Trevisem, rok nato byli u triumfu Friedrichshafenu Lukáš Ticháček s Jiřím Polanským a v roce 2011 vybojoval trofej Jan Štokr s Trentinem.
Výsledky volejbalové Ligy mistrů
Výsledky volejbalové Ligy mistrů
Finále: Perugia – Zawiercie 3:0 (27, 18, 15).
O 3. místo: Ziraat Ankara – Varšava 3:2 (-20, 23, -13, 23, 11).