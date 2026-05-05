Karlovarsko nedalo v rozhodujícím finále Lvům šanci a má čtvrtý titul

Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím pátém finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvy Praha 3:0 po setech 25:22, 25:15 a 25:18. Západočeši se na trůn vrátili po čtyřech letech. Nejužitečnějším hráčem zápasu byl vyhlášen domácí univerzál Renars Jansons.
Zatímco před čtyřmi lety se mezi stejnými soupeři rozhodoval pátý zápas až v těsném tie-breaku, tentokrát byl vyrovnaný jen první set.
Oba týmy dobře útočily, dařily se jim i kombinace se středovými hráči. Předváděly také dobré zákroky v obraně, ale k delším sériím to až do stavu 20:20 nevedlo.
Koncovku ovšem Lvi nezvládli. Po útoku univerzála Davida Kollátora do autu a neúspěchu blokaře Pabla Crera v útoku Karlovarsko odskočilo na 23:20.
Lvům nepomohl ani příchod tradičního žolíka na servis Radka Sudy, tentokrát poslal podání do sítě. Domácí dotáhli set k výhře 25:22.
To je v zaplněné Hale míčových sportů, kde nebylo slyšet vlastního slova, výrazně povzbudilo. Začali předvádět někdy až zázračné zákroky v poli, naopak hosté čím dál častěji chybovali.
Hned od začátku druhé sady si volejbalisté Karlovarska vypracovali několikabodový náskok. Kollátor měl ještě na ruce vyrovnání na 9:9, ale poslal útok do autu.
Vzápětí následoval další trhák domácích při podání reprezentačního blokaře Antonína Klimeše a nakonec z toho byl nejjednoznačnější set v celé sérii. Karlovarsko ho vyhrálo o deset bodů.
Ani desetiminutová pauza po druhé sadě na obrazu hry nic nezměnila. Karlovarsko tlačilo servisem, bodovalo i z těžkých pozic a rychle vedlo 10:4.
Lvi se snažili přitlačit na podání, ale hodně za základní čárou chybovali. Jako poslední poslal při mečbolu servis daleko do autu smečař Jakub Ihnát.
Karlovarsko překvapilo, že se Lvi nedokázali vrátit do zápasu. „Mysleli jsme si, že Lvi zapnou znovu ve třetím po té pauze. Může se tam stát cokoliv, může se to celé obrátit. Ale my jsme nepolevili, furt jsme je drželi v tlaku. Zase jsme chytli začátek, byli jsme nad nimi, a to jsme potřebovali,“ řekl blokař Klimeš.
Kapitán Lvů Jakub Janouch litoval, jak se jeho tým v posledních dvou setech prezentoval. „Mrzí mě vůči všem fanouškům, ať už našim, nebo těm varským, že jsme úplně přestali hrát. Přestali jsme bojovat. Vary to viděly a naprosto zaslouženě toho využily,“ uvedl.
Pozitivně naopak hodnotil, že se pražský klub popáté za sebou dostal do finále. „Stříbro určitě není málo. Já si vážím toho, že jsme byli ve finále. Být druhý v republice, to zní dobře,“ dodal.
Dvojnásobní šampioni Lvi Praha ani tentokrát Karlovarsko v této extraligové sezoně na jeho palubovce neporazili a potřetí odešli z finále poraženi. Karlovarsko jim oplatilo porážku z letošního finále Českého poháru a navázalo na tituly z let 2018, 2021 a 2022.