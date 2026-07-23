Vodní slalomáři se perou s vedrem, Krejčí a Beková zabojují o další medaile

V americkém Oklahoma City čeká české slalomáře spousta změn. Kromě úprav na trati se sportovci potýkají s nepříjemnými teplotními podmínkami. V semifinále mistrovství světa se představí mimo jiné vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a o druhou medaili bude bojovat Kateřina Beková. Nechybí ani ostřílený Jiří Prskavec, který se zájmem sleduje, kam se vodní slalom posunul za posledních pár let. Semifinálový program kajakářů a kajakářek můžete sledovat od 17:05 na ČT sport Plus. Přímý přenos finále vysílá od 21:00 na ČT sport.
Jiřího Prskavce čeká 12. mistrovství světa, z pozice nováčka se postupně vypracoval na zkušenou oporu týmu. „Každé MS bylo něčím jedinečné a nadále si užívám, že tady můžu být a závodit s těmi nejlepšími,“ řekl Prskavec.
Po dobu jeho patnáctileté kariery se změnil i samotný slalom, od kategorií přes pravidla až po disciplíny.
„Rozdíl je v tom, že těch prvních 10 let, co jsem jezdil, jsem tu novou moderní techniku tvořil já a všichni se mě snažili napodobovat. A teď ti mladí, jako je Krejčí a Ferrazzi, jezdí ty průjezdy tak, jak já bych to nezvládl,“ přiznal Prskavec. „Je to krásné, že se ten sport vyvíjí dalším směrem,“ dodal jedním dechem.
Krejčí se pokusí o obhajobu stříbrné medaile. Prožívá velmi úspěšnou sezonu, z letošního Světového poháru si odvezl dvě výhry a jedno třetí místo. Olympijský šampion z Tokia Prskavec je dvojnásobným světovým šampionem a trojnásobným vicemistrem světa. Loni v australském Penrithu získal bronz. Beková zase bude bojovat o druhou medaili po stříbru v časovce kayakcrossu.
Pořadatelé mistrovství světa mají možnost si vyzkoušet organizaci vrcholné akce před nadcházejícími olympijskými hrami, slalomářů se to však netýká. Kanál v Oklahoma city má totiž dvě tratě, přičemž ta, na které se bude soutěžit na OH, ještě není zprovozněna.
„Já to upřímně nechápu, (…) ale museli si zvolit tu, na které se dá v tu chvíli trénovat,“ řekl Jiří Prskavec. ¨
V únoru si sportovci stěžovali, že se jim trať nelíbí, pořadatelé na to konto přestavěli rapid bloky, které tvoří peřeje.
„Je mnohem lepší, než bývala, pamatuju si, že když jsme tady byli poprvé, tak jsme s ní nebyli spokojení,“ dodala Tereza Kneblová o změnách na kanále.
Toto však nebyla jediná změna, se kterou se čeští závodnicí museli potýkat. S teplotami přesahujícími 40 stupňů ve stínu se sportovci se vyrovnávají těžce. K dispozici mají chladicí vesty, ručníky a bazénky. Jejich realizační tým prozatím zaujal pozici nosičů ledu. „Vlastně neděláme nic, jenom trénujeme, jíme a spíme,“ řekla o situaci Kateřina Beková.