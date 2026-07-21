Krejčí vyhrál na MS kvalifikaci, postoupili i další čtyři čeští kajakáři

Kajakář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci klasického slalomu. Do čtvrtečního semifinále kategorie K1 v americkém Oklahoma City postoupili také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Vypadla jen Bára Galušková.
Obhájce stříbrné medile Krejčí, jenž v pondělí vstoupil do šampionátu druhým místem v časovce kayakcrossu, zajel čistě a časem 80,02 sekundy se dostal na první místo o čtrnáct setin před Němce Noaha Heggeho.
Zatím tak navazuje na úspěšnou sezonu ve Světovém poháru, která mu letos v této disciplíně přinesla dvě výhry a jedno třetí místo.
„Já jsem rád za ten výkon, který jsem dokázal podat, protože jsem byl před tou kvalifikací dost nervózní. Věděl jsem, že nemusím jet své maximum, že to stačí sjet. A to je ve výsledku občas nejhorší,“ řekl čtyřiadvacetiletý český reprezentant.
Kvalifikace se vydařila i jeho zkušenějším reprezentačním kolegům. Přindiš se dostal do cíle ještě rychleji než Krejčí, ale kvůli dvěma trestným sekundám se zařadil na páté místo. Olympijský šampion z Tokia Prskavec, jenž obhajuje bronz, byl v kvalifikaci jedenáctý.
Mezi ženami si z českých kajakářek nejlépe vedla čerstvá vicemistryně světa v časovce Beková. Ztratila 3,53 sekundy na Němku Ricardu Funkovou a Polku Klaudii Zwoliňskou, které se podělily o vítězství, a obsadila osmou příčku.
Hilgertová se do semifinálové třicítky dostala ze 26. místa. Galušková se šesti trestnými sekundami obsadila až 44. pozici a individuální závod pro ni skončil.
Kajakáře i kajakářky ještě čekají závody hlídek. Ve čtvrtek absolvují semifinále i finále, kam postoupí dvanáct nejlepších.