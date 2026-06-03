Věřím, že někomu se to povede až na stupínky nejvyšší, říká Prskavec starší před SP v Praze

Na Světovém poháru ve vodním slalomu v Praze se představí kompletní český tým. Reprezentační šéftrenér Jiří Prskavec starší věří, že někdo z domácích závodníků to dotáhne na pódium. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Minulý týden v Tacenu na úvod SP získali čeští slalomáři čtyři medaile: bronz na kajaku a v časovce kayakcrossu Jakub Krejčí, stříbro kanoista Václav Chaloupka a zlato kanoistka Tereza Kneblová. V Troji bude reprezentační áčko v plné síle a šéftrenér je optimistický.
„Já jako vždycky věřím, že náš tým je nejlepší a závodníci jsou v nejlepší formě, připraveni podat tady nejlepší výkony. Marodka celkem prázdná, drobné problémy, ale ty my řešíme na počkání,“ usmíval se. Konkrétně na nikoho ukazovat nechtěl. „Věřím, že někomu se to povede až na stupínky nejvyšší. Já nikdy nepredikuju výsledky, protože na někoho bychom vytvářeli zbytečný tlak,“ doplnil.
Pro jeho syna, olympijského vítěze z Tokia 2021 Jiřího Prskavce mladšího, bude pražský závod prvním ostrým startem na kajaku. Jako bronzový medailista z loňského MS byl v této kategorii předkvalifikovaný a nominačních závodů se neúčastnil, nestartoval ani v Tacenu. Jeho hlavním cílem je červencové mistrovství světa.
„Tenhle závod je taková první zkouška, vlastně jediná mezinárodní. Doufám, že se potvrdí, že trénink jde správným směrem. Neupínám se úplně na výsledek. Byl bych rád, kdybych byl s těmi jízdami spokojený,“ řekl.
Program Světového poháru ve vodním slalomu v Praze
Program Světového poháru ve vodním slalomu v Praze
Pátek 5. června: 12:30 kvalifikace K1 ženy, 13:45 kvalifikace K1 muži, 16:00 finále K1 ženy, 16:45 finále K1 muži.
Sobota 6. června: 10:30 kvalifikace C1 muži, 11:45 kvalifikace C1 ženy, 13:45 finále C1 muži, 14:30 finále C1 ženy.
Neděle 7. června: 9:30 časovka kayakcross ženy, 10:30 časovka kayakcross muži, 13:00 kayakcross vyřazovací jízdy (finále 15:07 ženy, 15:14 muži).
Vicemistr světa Krejčí je před Prahou povzbuzený dvěma třetími místy z Tacenu. „Doufal jsem trochu ve volno před Světovým pohárem v Troji, ale hned jak jsem se vrátil, tak mi trenér Ondra Tunka trochu změnil plány. Příprava směřuje k mistrovství světa a jedou se první tři závody Světového poháru z plného tréninku. Ale pořád se na vodě cítím dobře, baví mě to,“ řekl.
Po roční pauze bude v Troji znovu závodit Vít Přindiš, jenž se vrátil do reprezentace na kajaku i v kayakcrossu. „Jsem rád, že mám dvě šance se doma předvést. Hrozně se na to těším,“ uvedl mistr světa z roku 2022.
K nadějím bude patřit i Kneblová, která návrat do reprezentace v kategorii C1 ozdobila v Tacenu výhrou. „Musím říct, že mě to docela překvapilo, protože jsem v poslední době měla problém jezdit dobré jízdy pod tlakem. Jsem ráda, že jsem se do toho dostala,“ ocenila slalomářka, jež loni byla v reprezentačním áčku jen v kayakcrossu. Ten na SP v Praze vyhrála. Celkem se SP v Praze zúčastní 245 závodníků ze 42 zemí.