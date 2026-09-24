Češi načali ME dvěma stříbry z hlídek, všechny české lodě prošly kvalifikací

Dvojnásobně medailový start. Kajakáři Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák i kanoisté Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan získali na mistrovství Evropy stříbro v závodě hlídek. V obou případech byli rychlejší Francouzi. Úspěšný úvod podtrhuje také postup všech lodí do semifinále. V kvalifikaci si z českých reprezentantů nejlépe vedli kanoista Kratochvíl, jenž obsadil druhé místo, a Krejčí, který skončil třetí. Přímé přenosy sledujte v pátek a v sobotu na ČT sport a ČT sport Plus.
Kajakáři se po loňském osmém místě na ME v Paříži v tradičně silné disciplíně vrátili na stupně vítězů. Před dvěma lety Krejčí s Prskavcem a Vítem Přindišem v Tacenu vybojovali evropský titul, tentokrát s nováčkem v týmu Novákem skončili těsně pod vrcholem. Na vítěznou Francii ztratili 58 setin sekundy a o desetinu porazili bronzové Brity.
Na úspěch navázali kanoisté, kteří rovněž předvedli bezchybnou jízdu. Byli o 65 setin pomalejší než francouzské trio a zopakovali stříbro z roku 2024, u kterého byl místo Kratochvíla Prskavec. Na stupně vítězů francouzské a české reprezentanty doprovodili domácí Italové.
Českým slalomářkám se v hlídkách nedařilo. Kajakářky Amálie Hilgertová, Kateřina Beková a Bára Galušková doplatily na padesátisekundovou penalizaci na 16. brance a obsadily poslední desátou příčku. Vyhrály Slovenky.
Na tři evropské tituly českých hlídek z předchozích šampionátů nenavázaly kanoistky Tereza Kneblová, Martina Satková a Tereza Michalová. Obdržely 50 trestných sekund za neprojetí deváté branky, což je srazilo na poslední devátou pozici. To je pro český tým kanoistek nejhorší výsledek od zavedení této kategorie na ME v roce 2012. Z evropského titulu se radovaly Italky.
V kvalifikaci bez zaváhání
Bronzový medailista z mistrovství světa Kratochvíl sjel kvalifikační trať čistě a porazil ho jen domácí Elio Maiutto, který byl o 18 setin rychlejší. Do semifinálové třicítky se mezi kanoisty dostal stříbrný olympijský medailista z Tokia Lukáš Rohan, jenž byl patnáctý, a z devatenácté příčky Václav Chaloupka, vítěz nedávného závodu Světového poháru v Paříži.
Mistr světa Krejčí v kvalifikaci ztratil zhruba sekundu a půl na nejlepšího Xabiera Ferrazziho z Itálie. V semifinále ho doplní dnes dvanáctý Matyáš Novák, osmnáctý Jan Bárta a dvacátý obhájce evropského titulu Jiří Prskavec.
Letošní světová šampionka mezi kanoistkami Tereza Kneblová obsadila v kvalifikaci se dvěma trestnými sekundami 18. příčku. O devět míst lepší byla Martina Satková, která ztratila 3,13 sekundy na vítěznou Rusku Alsu Minazovovou startující v neutrálních barvách. Jako sedmadvacátá se probojovala do semifinále majitelka šesti individuálních medailí z ME Tereza Michalová, která se vrací po mateřské pauze.
Přímé přenosy z ME ve vodním slalomu
Přímé přenosy z ME ve vodním slalomu
Pátek 25. září:
11:30 finále K1
17:00 finále C1
Sobota 26. září:
14:00 kayakcross individuál
20:00 kayakcross
Z českých kajakářek si v kvalifikaci vedla nejlépe Kateřina Beková, jež ztratila téměř čtyři sekundy na nejrychlejší Elišku Mintálovou ze Slovenska a obsadila sedmou příčku. O pět míst za ní byla Bára Galušková, nejzkušenější česká reprezentantka Amálie Hilgertová proklouzla do semifinále z 29. místa.
Semifinále a finále všech kategorií klasického vodního slalomu jsou ve zhuštěném programu ME naplánovaná na pátek.
Výsledky ME ve vodním slalomu
Výsledky ME ve vodním slalomu
Muži:
3xK1: 1. Francie (Castryck, Delassus, Cornu) 86,30 (0 trestných sekund), 2. Česko (Krejčí, Prskavec, Novák) -0,58 (0), 3. Británie -0,68 (0).
3xC1: 1. Francie (Gestin, Senechault, Bernardet) 90,64 (0), 2. Česko (Chaloupka, Kratochvíl, Rohan) -0,65 (0), 3. Itálie -1,45 (2).
Ženy:
3xK1: 1. Slovensko (Mintálová, Paňková, Stanovská) 97,06 (2), 2. Itálie -1,28 (2), 3. Francie -1,73 (4), ...10. Česko (Hilgertová, Beková, B. Galušková) -56,85 (50).
3xC1: 1. Itálie (Bertoncelliová, Borghiová, Micozziová) 102,54 (0), 2. Francie -0,34 (2), 3. Británie -6,79 (0), ...9. Česko (T. Kneblová, M. Satková, Michalová) -69,67 (52).