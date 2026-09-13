Kneblová má další cenný kov, v kayakcrossu bere stříbro

Tereza Kneblová obsadila v kayakcrosscu v rámci finále Světového poháru ve vodním slalomu na olympijském kanálu v Seu d’Urgell druhé místo. Zvítězila Britka Kimberley Woodsová. Další čeští reprezentanti neuspěli: Kateřina Beková a Matyáš Novák neprošli přes čtvrtfinále, mistr světa Vít Přindiš skončil v prvním kole. Přímý přenos sledujte na ČT sport Plus.
Kneblová ve finále nestačila pouze na Britku Kimberley Woodsovou, s níž absolvovala všechny čtyři vyřazovací jízdy. Třetí skončila Mónica Dóriaová z Andorry, čtvrté místo stačilo k zajištění celkového triumfu v seriálu Francouzce Camille Prigentové.
Třiadvacetiletá česká reprezentantka končila v celkovém pořadí SP šestá. Na olympijském kanálu pro Hry v Barceloně v roce 1992 získala česká jednička celkem tři medaile, ve čtvrtek byla druhá i v časovce kayakcrossu a v sobotu třetí na kanoi.
„Je to fakt neskutečné. Myslím si, že tohle bude hodně těžké někdy zopakovat, a jsem za to strašně ráda,“ uvedla na svazovém webu Kneblová k medailovému zisku v Seu. „Dneska to bylo náročné, fyzicky i takticky. Pohlídala jsem si pasáže, které jsem potřebovala. A fakt mě to hrozně bavilo,“ dodala česká kanoistka, kterou ještě za necelé dva týdny čeká mistrovství Evropy.
Závod mužů vyhrál domácí Španěl Manuel Ochoa, celkovým vítězem se stal tentokrát třetí Švýcar Jan Rohrer.
Výsledky kayakcrossu ve finále SP ve vodním slalomu v Seu d'Urgell
Výsledky kayakcrossu ve finále SP ve vodním slalomu v Seu d'Urgell
Muži: 1. Ochoa (Šp.), 2. Butcher (N. Zél.), 3. Rohrer (Švýc.), ...11. Novák, 20. Přindiš (oba ČR).
Konečné pořadí (po 5 závodech): 1. Rohrer 224, 2. Clarke (Brit.) 197, 3. Di Gennaro 164, ...12. Krejčí 110, 15. Novák 79, 16. Přindiš 76, 87. Bárta 5, 101. Rudorfer 4, 103. Kopeček (všichni ČR) 2.
Ženy: 1. Woodsová (Brit.), 2. Kneblová (ČR), 3. Dóriaová (And.), ...16. Beková (ČR).
Konečné pořadí (po 5 závodech): 1. Prigentová (Fr.) 233, 2. Woodsová a Funková (Něm.) obě 230, ...6. Kneblová 200, 14. Beková 77, 26. Samková 27, 69. Michalová (obě (ČR) 4.