Kneblová vybojovala ve finále SP bronz, Rohan byl pátý

Kanoistka Tereza Kneblová vybojovala na trati v Seu d’Urgell, kde vrcholí Světový pohár ve vodním slalomu, bronz, zvítězila Brazilka Ana Satilaová. Lukáš Rohan skončil pátý. Přímý přenos kayakcrossu sledujte v neděli od 13:30 na ČT sport Plus.
Kneblová zajela finálovou jízdu s jedním dotykem branky, na náročné trati se vyhnula penalizaci pouze jedna z dvanáctky finalistek. Česká vodní slalomářka ztratila 79 setin sekundy na vítěznou Satilaovou a pouhých devět setin na druhou Miren Lazkanovou ze Španělska.
Třetí skončila třiadvacetiletá česká reprezentantka i celkově v pětidílném seriálu světového poháru. Ten ovládla Slovinka Eva Alina Hočevarová o pouhé dva body před australskou hvězdou Jessicou Foxovou. Dosud druhá Martina Satková vypadla už v kvalifikaci a klesla na desátou pozici.
Medailovým umístěním navázala Kneblová na čtvrteční druhé místo v časovce kayakcrossu, v neděli ji čeká vyřazovací závod.
Závod kanoistů vyhrál po delším rozhodování sudích Miquel Travé, z celkového vítězství v seriálu se raduje ve finále druhý Slovinec Žiga Lin Hočevar.
Řada favoritek a favoritů zaváhala už v semifinále. Na prvním nepostupovém místě zůstala Britka Kimberley Woodsová, vypadla i francouzská favoritka Marjorie Delassusová, Polka Klaudia Zwolinská a za branami finále zůstala také druhá z českých závodnic Adriana Morenová, která se třikrát dotkla branky.
Přes semifinále neprošel ani vítěz minulé zastávky Světového poháru Václav Chaloupka. Lukáš Kratochvíl nepostoupil navzdory čisté jízdě.
Výsledky finále kategorie C1 na SP ve vodním slalomu v Seu d'Urgell
Výsledky finále kategorie C1 na SP ve vodním slalomu v Seu d'Urgell
Muži: 1. Travé (Šp.) 89,08 (0 tr. sekund), 2. Hočevar (Slovin.) -0,35 (2), 3. Gestin (Fr.) -2,06 (2), ...5. Rohan -2,64 (0), v semifinále 14. Kratochvíl, 20. Chaloupka (všichni ČR).
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Hočevar 311, 2. Gestin 250, 3. Travé 239, ...5. Chaloupka 203, 14. Rohan 157, 21. Kratochvíl 124, 42. Král 35, 51. Heger (oba ČR) 19.
Ženy: 1. Satilaová (Braz.) 103,85 (2), 2. Lazkanová (Šp.) -0,70 (4), 3. Kneblová -0,79 (2), ...v semifinále 25. Morenová, v kvalifikaci 32. Satková (všechny ČR).
Konečné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Hočevarová (Slovin.) 234, 2. J. Foxová (Austr.) 232, 3. Kneblová 223, ...10. Satková 183, 31. Michalová (ČR) 58, 41. Morenová 32.