Prskavec cílí na MS v Oklahomě a představil novou loď

Vodní slalomář Jiří Prskavec se po neúspěšných nominačních závodech v kanoi letos soustředí na kajak, cílem pro něj je mistrovství světa v Oklahoma City, které se uskuteční v dějišti olympijských her v roce 2028. Olympijský šampion z Tokia 2021, který se sžívá s novou lodí, vynechá i některé závody Světového poháru, do nějž vstoupí v červnu v pražské Troji.
„Priorita je teď kajak. Nominační závody jsem jel jen v kanoi a chtěl jsem i zde zabojovat o místo v reprezentaci. O to jsem ale nezabojoval, protože jsem jezdil poměrně špatně. Chtěl jsem do toho nastoupit jako v předchozích letech a ukázat výkony, se kterými bych byl spokojený. To se mi ale nedařilo a to mě na tom mrzí,“ řekl Prskavec.
V reprezentaci kanoistů bude chybět po třech letech. „Najdou se v tom i pozitiva. Mám nyní jen půlku závodů a můžu se soustředit na kajak. Singl se stane zpět doplňkem a neplánuju mít do mistrovství světa tréninky na kanoi. Bude to vždy doplněk jako v té mé první sezoně,“ uvedl rodák z Mělníka.
Za cíl si stanovil světový šampionát, který se uskuteční od 20. do 25. července v Oklahoma City. Vynechá například úvodní díl Světového poháru v Tacenu nebo třetí závod v Augsburgu. Mezi tím se zúčastní na začátku června domácího SP v pražské Troji.
„To, že vynechávám první a třetí Světový pohár, je kvůli tomu, že mistrovství světa je letos v jiném termínu, než je běžné. Je tam poměrně krátká doba dostat se do top formy. S přibývajícím věkem musím mít na závod pořádně natrénováno,“ řekl Prskavec, který na tiskové konferenci dostal dort či sošku plachetnice.
Trať v Oklahomě si vyzkoušel v předsezonní přípravě. „Je ale potřeba zmínit, že na trati, kde se pojede mistrovství světa, se nepojedou olympijské hry. Je tam zrcadlově opačná trat a na olympiádě se pojede na druhé trati. Měly by ale být podobné,“ uvedl dvojnásobný olympijský medailista.
Areál se Prskavcovi líbil. Mistrovství světa v Oklahomě je také první akcí, jež se bude počítat do kvalifikačních kritérií pro OH 2028. „Trať nebyla špatná, jen je potřeba ji ještě doladit. Věřím, že během těch tří měsíců, co tam nejsme, na tom ještě zapracují a bude vhodná pro mistrovství světa,“ řekl Prskavec.
Komplikací pro něj bylo, že po návratu do Česka musel měnit loď. „Zlámali mi ji při návratu z Oklahomy, takže jsem měl možnost si říct, jestli by nebylo načase si vzít větší. Ne velikost M, ale L. Vyzkoušel jsem si loď po Ondrovi Tunkovi a zalíbilo se mi to. Díky té nešťastné události jsem tak mohl vyměnit velikost. Jel jsem v ní tři tréninky, teď závod a utvrdil jsem se v tom, že ta volba byla dobrá. Více to plave nad vodou a člověk má víc času,“ řekl Prskavec.
Do sezony jde odpočatý a plný sil i díky tomu, že po minulé sezoně zůstal takřka půl roku v Austrálii. „Byla to nová a hezká zkušenost. Přizpůsobili jsme to tak, že bych to ani nenazval soustředění. Trochu jsme se přestěhovali do jiné části světa. Kluci tam chodili i do školy,“ uvedl dvojnásobný světový šampion na kajaku.