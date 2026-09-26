Novák byl čtvrtý v časovce kayakcrossu na ME

Dosavadní sbírku pěti medailí na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v italské Ivree mohou čeští reprezentanti ještě vylepšit v kayakcrossu. Matyáš Novák skončil čtvrtý v časovce, od medaile ho dělilo 21 setin. V desítce byl i sedmý Jakub Krejčí. Nejlepší Češkou v časovce byla na 12. místě Kateřina Beková. Do vyřazovacích jízd, pro něž byla časovka kvalifikací, postoupili v Ivree všichni Češi a Češky s výjimkou Vojtěcha Hegera. Vyhráli domácí Ital Giovanni De Gennaro a Britka Kimberley Woodsová. Přímý přenos vyřazovacích jízd v kayakcrossu od 20:00 sledujte na ČT sport Plus.
Novák mohl po své jízdě pomýšlet na cenný kov, ale z pozice na stupních vítězů ho odsunul nakonec stříbrný Francouz Mathurin Madore. Bronz na úkor českého reprezentanta získal Španěl Manuel Ochoa.
Solidní výchozí pozici do vyřazovacích jízd, v nichž bude obhajovat evropský titul, si vyjel letošní mistr světa i Evropy na kajaku Krejčí. Byl zhruba o sekundu a půl pomalejší než De Gennaro.
Konečná 27. příčka v časovce stačila na postup Janu Bártovi, naopak Heger byla na 33. místě první pod čarou. Od účasti ve vyřazovacích jízdách ho dělily čtyři setiny sekundy. O medaili v kayakcrossu překvapivě nebude bojovat stříbrný olympijský medailista Joseph Clarke z Británie, jenž po chybě na protivodné druhé brance obsadil v časovce až 47. místo.
Beková na vítěznou Woodsovou ztratila 2,58 sekundy. Na rozdíl od Světového poháru v Praze, kde časovku vyhrála, tentokrát na nejlepší nestačila.
Za Woodsovou, která zlatem vylepšila loňský evropský bronz v této disciplíně, se na dalších medailových pozicích seřadily Polka Klaudia Zwoliňská a domácí Lucia Pistoniová.
Do vyřazovacích jízd, které začnou v 17:20, se s přehledem dostaly další dvě Češky. Obhájkyně bronzové medaile v kayakcrossu Olga Samková obsadila v časovce 16. příčku. Hned za ní skončila mistryně světa na kanoi Tereza Kneblová.
Výsledky mistrovství Evropy ve vodním slalomu – kayakcross
Výsledky mistrovství Evropy ve vodním slalomu – kayakcross
Časovka: 1. De Gennaro (It.) 43,29, 2. Madore (Fr.) -0,12, 3. Ochoa (Šp.) -0,61, 4. Novák -0,82, ...7. Krejčí -1,49, 27. Bárta -3,40, 33. V. Heger (všichni ČR) -4,06.
Ženy:
Časovka: 1. Woodsová (Brit.) 48,02, 2. Zwoliňská (Pol.) -0,64, 3. Pistoniová (It.) -0,74, ...12. Beková -2,58, 16. Samková -2,86, 17. T. Kneblová (všechny ČR) -3,15.