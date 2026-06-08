Doufám, že to ještě není úplně ta nejlepší forma, řekl zlatý Krejčí. Přindiše tím lehce vyděsil

Kajakář Jakub Krejčí bude po dvou výhrách na Světovém poháru ve vodním slalomu v Praze ještě pilovat formu směrem k červencovému mistrovství světa v Oklahomě. Krajana Víta Přindiše, který za ním dnes skončil druhý v kayakcrossu, tím lehce vyděsil.
Čtyřiadvacetiletý Krejčí má za sebou famózní vstup do sezony. Minulý týden byl na Světovém poháru v Tacenu třetí v klasickém slalomu a časovce kayakcrossu, před domácím publikem v Troji slavil v obou disciplínách první vítězství v elitním seriálu. „Vůbec jsem o tomhle ani nesnil,“ svěřil se.
Věří, že ještě není ani pro tuto sezonu na vrcholu sil. „Doufám, že to ještě není úplně ta nejlepší forma, kterou mám. Furt jsem v plném tréninku,“ prohlásil. „Tak to nechci vidět, až budeš ve formě, teda,“ poznamenal lehce vyděšeně Přindiš.
Zlaté medaile z Troje dá Krejčí do košíku k dalším cenným kovům. „Není to určitě tak, že bych těmi medailemi pohrdal, ale prostě nemám nějaké místo, kam bych je chtěl vystavovat nebo tak,“ uvedl.
Přindiš si stříbrem v kayakcrossu spravil chuť po nezdaru v pátečním klasickém slalomu, kde skončil v kvalifikaci šestnáctý a nepostoupil do finále. „Cítil jsem se tehdy stejně dobře, v podstatě jako dneska. Fyzicky tam nebyl žádný problém. Bylo to prostě z mé strany takové unylé a pak ještě tam byla ta chyba, která mě stála finále, což mě hrozně mrzí,“ vrátil se k pátečnímu závodu.
V krosu byl na hraně vyřazení, ze čtvrtfinále postoupil jen díky tomu, že u Australana Timothyho Andersona rozhodčí dodatečně odhalili chybu ve čtvrté brance. „Pak už ty jízdy odsýpaly docela hezky. Ta poslední už byla opravdu spíš za odměnu pro nás oba i pro diváky, že jsme si to mohli sjet každý v podstatě sám a mohli jsme se soustředit na sebe a své jízdy,“ řekl s úsměvem sedmatřicetiletý závodník, který je zpět v reprezentaci poté, co si loni účast v národním týmu nezajistil.
Letos se vrátil do elitní české trojice v krosu i mezi kajakáři. Pomohl mu trénink pod vedením Pavla Kubričana. „Hodně jsem přes zimu zapracoval na té dynamice a rychlosti. Dokázal jsem s (mladšími) kluky držet krok a to mi dalo dost živé vody do toho tréninku,“ pochvaloval si Přindiš.
Mistr světa z roku 2022 Přindiš hned v pondělí zahájí třítýdenní blok tréninku směrem k MS. Světový pohár v Augsburgu v zájmu přípravy příští týden vynechá.
To o třináct let mladší Krejčí bude závodit i v Německu. „Už v pondělí v deset ráno odjíždíme do Augsburgu. Doufám, že předtím stihnu ještě posilovnu tady u nás,“ plánoval a vedle stojící Přindiš k tomu už neměl slov, jen zvedl obočí.