Flamíková se Šantrůčkovou vybojovaly stříbro na ME ve veslování

Pavlína Flamíková s Annou Šantrůčkovou získaly první českou medaili na mistrovství Evropy ve veslování. Ve Varese vybojovaly na dvojce bez kormidelnice stříbro. Český dvojskif Dalibor Neděla, Jakub Podrazil obsadil šestou pozici. Ve finále A se představila také párová čtyřka složená z Michala Zindulky, Jana Čížka, Martina Ježka a Matěje Smejkala, která skončila pátá. Program ME bude pokračovat také v neděli. Přímý přenos můžete sledovat od 10:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
První medailový úspěch pro českou výpravu na mistrovství Evropy získala na dvojce bez kormidelnice Pavlína Flamíková s Annou Šantrůčkovou, které skončily druhé. V první polovině se závodu držely na třetím místě za Italkami.
Do druhého kilometru si však nechaly více sil než před nimi jedoucí domácí veslařky a dostaly se před ně. Stříbrnou pozici uhájily až do cíle. Nestačily pouze o sedm sekund na suverénní Rumunky Adrianu Adamovou a Simonu Radisovou, třetí dojely Italky.
České veslařky v Itálii korunovaly vydařenou sezonu první medailí z velké seniorské akce. Loni byly svěřenkyně trenéra Petra Blechy šesté na mistrovství Evropy a osmé na světovém šampionátu. O dosud poslední českou medaili na ME se předloni postaraly skifařky Alice Prokešová a v kategorii lehkých vah Kristýna Neuhortová.
Aktivně rozjela finále A párová čtyřka ve složení Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek, Matěj Smejkal. V polovině byla na třetím místě. Ovšem těsně za Čechy zůstávaly v boji o třetí místo i posádky Rumunska a Chorvatska.
Závěr nakonec lépe vyšel soupeřům, kteří se zvládli v posledních 500 metrech posunout před českou loď. Češi se tak po sympatickém výkonu umístili na páté příčce, což je nejlepší výsledek v této disciplíně od roku 2012. Ze zlata se radovali Němci. Na druhém místě skončili Poláci a pódium zkompletovali Chorvaté.
Finále A nevyšlo podle představ dvojskifu mužů Dalibor Neděla, Jakub Podrazil, který po kilometru ztrácel necelé čtyři sekundy a držel páté místo.
Ani ve druhé části nepřišel útok na lepší pozice a česká posádka nakonec propadla až na šestou příčku se ztrátou více než osmnácti vteřin na vítězné Srby Martina Mackoviče s Nikolajem Pimenovem. O jedno místo tak na dvojskifu vylepšili loňské sedmé místo na dvojce bez kormidelníka.
Alice Prokešová se představila v semifinále skifu žen. Do nejlepší trojice postupující do boje o medaile se však nedostala. S časem 7:37,21 dojela na pátém místě, což znamená účast v nedělním finále B. V něm byla druhá párová čtyřka Markéta Nedělová, Marie Doležalová, Alžběta Zavadilová, Eliška Švejdová, čtyřka bez kormidelníka Tomáš Šišma, David Vyhnal, Vít Baldinus, Jan Chládek třetí.