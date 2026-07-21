Zemřel někdejší Synkův rival Olaf Tufte

V Oslu nečekaně zemřel bývalý norský skifař Olaf Tufte. Dvojnásobnému olympijskému vítězi a soupeři Ondřeje Synka bylo padesát let.
Tufte zemřel v úterý v nemocnici v Oslu, kam jej v pondělí přepravila vrtulníkem záchranná služba poté, co byl nalezen v bezvědomí na rodinné farmě. Podle prohlášení rodiny Tufte zkolaboval beze svědků. Slavný sportovec, od roku 2021 držitel Ceny Thomase Kellera za přínos světovému veslování, po sobě zanechal ženu Ainu a dvě děti.
„Už jsem si pobrečel,“ řekl Synek. Zprávu se dozvěděl v úterý odpoledne. „Neměl jsem u sebe telefon, a když jsem si ho vzal, tak jsem ho měl plný zpráv. A stále to rozdýchávám,“ přiznal třiačtyřicetiletý bývalý skifař.
Norská veslařská hvězda byla Synkovým dlouholetým soupeřem, ale vedle toho byli i velcí kamarádi. „Byl to můj vlastně nejlepší mezinárodní kamarád. Byli jsme spolu na soustředěních, já byl u něj doma, on u mě. Ještě v neděli večer jsme si psali. Jel jsem z dovolené v Belgii a posílal jsem mu fotky s dětma. A v pondělí ho prej našli. Nevím, co moc k tomu dodat,“ dodal zdrcený Synek.
Tufte patřil k nejúspěšnějším veslařům v historii, startoval na sedmi olympijských hrách. Finále skifu ovládl v Aténách 2004, kde obsadil páté místo Chalupa, a o čtyři roky později v Číně, kde zvítězil o necelou sekundu před Synkem. Medailovou sbírku pod pěti kruhy zkompletoval ziskem stříbra na dvojskifu v Sydney 2000 a bronzu ve stejné disciplíně na hrách v Riu de Janeiro 2016. Na OH naposledy startoval ve 45 letech v Tokiu 2021 jako člen posádky párové čtyřky.
Ze skifu má Tufte také kompletní sadu a celkem pět medailí i z mistrovství světa. V roce 2001 v Lucernu byl Chalupa při jeho triumfu třetí, titul norský veslař obhájil o dva roky později v Miláně. Se Synkem se zase sešel na stupních vítězů při zisku stříbra v Gifu 2005, kde oba porazila další ikona skifu Mahé Drysdale z Nového Zélandu, a o dva roky později v Mnichově. Tam si za Drysdalem Synek s Tuftem pořadí vyměnili.