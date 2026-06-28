Flamíková se Šantrůčkovou byly druhé v Lucernu a uhájily celkový triumf v SP

Zkompletování medailových umístění. České veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vybojovaly druhé místo v závěrečném závodě Světového poháru v Lucernu a ovládly celkové hodnocení seriálu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Předtím zvítězily v úvodním závodu v Seville a obsadily třetí místo před dvěma týdny v Plovdivu.
Svěřenkyně trenéra Petra Blechy ve Švýcarsku ve finále nestačily jen na Američanky Reginu Salmonsovou a Miu Levyovou. Za sebou nechaly chilskou posádku sester Melity a Antonie Abrahamových, které za nimi v pořadí SP zaostávaly o dva body.
České veslařky začaly závod zostra a prvních 1500 metrů jely ve vedení. O vítězství přišly až v poslední pětistovce, kdy neodolaly náporu Američanek. Flamíková se Šantrůčkovou byly jedinými českými zástupkyněmi v medailových bojích.
„Byl to pro nás hodně těžký závod, hlavně kvůli těm podmínkám, je fakt vedro. Ale spokojené samozřejmě jsme. Chtěly jsme vyhrát, ale bohužel se nám to nepodařilo udržet v poslední pětistovce,“ řekla Šantrůčková České televizi. „Měly jsme takovou taktiku, že se nebudeme dívat na soupeřky a prostě si pojedeme to svoje a zkusíme to. Podařilo se nám velmi dobře vyjet těch prvních 1500 metrů a to, že jsme to neudržely, to už je jenom taková malá vada na kráse,“ dodala.
Spokojená s výkonem byla i Flamíková. „Vletěly jsme do toho hlava nehlava a děj se vůle boží. Musím uznat, že Američanky jsou na tom v této chvíli prostě líp,“ ocenila sílu soupeřek a vyzdvihla, že se Šantrůčkovou dokončily všechny tři závody v SP na medailových pozicích. „Jsem na nás pyšná, na nás i jako tým s trenérama a klukama, kteří s náma trénují,“ pochvalovala si.
Další tři lodě v sobotním semifinále neuspěly a musely se spokojit s účastí ve finále B. V něm slavili vítězství Dalibor Neděla a Jakub Podrazil na dvojskifu i párová čtyřka ve složení Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek, Matěj Smejkal. Skifařka Alice Prokešová dojela čtvrtá.