Veslování

Flamíková se Šantrůčkovou skončily na SP v Plovdivu třetí


14. 6. 2026Aktualizovánopřed 48 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Pavlína Flamíková s Annou Šantrůčkovou obsadily třetí místo v závodě Světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postaraly se tak o nejlepší výsledek české výpravy v druhém podniku seriálu.

Svěřenkyně trenéra Petra Blechy nestačily na Američanky Teal Cohenovou s Kaitlin Kniftonovou a Chilanky Melitu a Antoniu Abrahamovy. Před dvěma týdny v Seville Flamíková s Šantrůčkovou zvítězily.

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Finále A s Flamíkovou a Šantrůčkovou na SP v Plovdivu
Zdroj: ČT sport

„Byl to boj nejen se soupeřkami, ale také s povětrnostními podmínkami. Foukal silný vítr po směru závodu, což není počasí, které by nám s Pavlínou vyhovovalo,“ řekla Šantrůčková.

„Vystartovaly jsme skvěle, až mě překvapilo, jaký jsme si na začátku vytvořily náskok. Na to udržet ho do cíle bohužel dnes něco chybělo. Ale za třetí místo a tak rychlý čas jsme rády. Já v Plovdivu závodila potřetí a oba předchozí závody dopadly katastrofálně, takže to beru jako malé osobní vítězství, že se nám to podařilo prolomit,“ dodala.

Ve finále A se představily i další tři české posádky. Párové čtyřky ve složení Tadeáš Macháček, Matěj Muška, Miroslav Vokálek, Hynek Lambl a Markéta Nedělová, Marie Doležalová, Anna Drnková, Eliška Švejdová obsadily čtvrté místo. Skifařka Alice Prokešová dojela pátá.

Finále A s českou účastí na SP v Plovdivu

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