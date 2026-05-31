Flamíková s Šantrůčkovou ovládly úvodní závod SP v Seville

Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková ovládly úvodní závod Světového poháru v Seville v kategorii dvojek bez kormidelnice a připsaly si premiérový triumf v seriálu v kariéře. Ve Španělsku porazily druhé Francouzky Emmu Cornelisovou a Hezekiu Péronovou o sedm desetin sekundy, třetí skončily Melita a Antonia Abrahamovy z Chile.
Svěřenkyně trenéra Petra Blechy se v úvodu dvoukilometrové trati držely v čele, v polovině závodu byly třetí. V závěrečné pětistovce byly ale nejrychlejší, posunuly se do čela a první místo bezpečně udržely.
O medailové pozice dlouho bojovala i párová čtyřka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek a Matěj Smejkal. Čeští reprezentanti výborně odstartovali, v polovině závodu vedli a 500 metrů před cílem byli druzí.
Poté je ale předstihli nakonec vítězní Němci a poté i Chorvati a Rumuni. Svěřenci trenéra Josefa Lukše nakonec skončili pátí. Dvojskif Dalibor Neděla, Jakub Podrazil byl ve finále B druhý a celkově tak skončil osmý.