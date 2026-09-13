Triatlon

ŽIVĚKarlovarský triatlon pokračuje závody mužů, Přikrylová byla devatenáctá


13. 9. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
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ŽIVĚ: MS v triatlonu – závod mužů
Zdroj: ČT sport

Triatlonová elita se po roce opět sjela do Karlových Varů, kde sbírá cenné body do světového šampionátu. Ženám v lázeňských prostorech opět dominovala britská závodnice, tentokrát Georgia Taylorová-Brownová. Z Češek nejlépe dopadla na 19. místě Dana Přikrylová. Přímý přenos mužského závodu sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.

Přikrylová se poprvé probojovala mezi elitou v MS do první dvacítky. Po cyklistické části měla naději na umístění v elitní desítce, po běhu však klesla. „S nejlepšími běžkyněmi se ještě nemůžu měřit. Chytaly mě křeče, jsem ráda, že jsem závod dokončila. S umístěním jsem moc spokojená. Závod byl opravdu těžký, všechny jsme na trati nechaly spoustu energie,“ řekla Přikrylová.

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Závěr triatlonu žen ve Varech i s ohlasem Dany Přikrylové
Zdroj: ČT sport

Také karlovarská rodačka Heidi Juránková si vylepšila letošní maximum a obsadila 23. místo, Petra Kuříková skončila o tři příčky za ní. Čtvrtá z Češek Alžběta Hrušková po pádu na kole na mokré silnici odstoupila.

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Pád Alžběty Hruškové a dalších na kole
Zdroj: ČT sport

Druhá doběhla Američanka Taylor Spiveyová, třetí skončila úřadující světová šampionka Němka Lisa Tertschová díky mohutnému finiši. Řada závodnic kvůli náročným podmínkám předčasně odstoupila. V cíli na Divadelním náměstí bylo klasifikováno jen 30 ze 45 startujících. „Trať je tady sama o sobě těžká, a když se k tomu přidal déšť a mokrý povrch, byl z toho bláznivý závod,“ uvedl reprezentační kouč Jan Čelůstka.

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Náročné i nebezpečné, hodnotí karlovarský triatlon Juránková s Kuříkovou
Zdroj: ČT sport

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