Triatlon

Závody ve francouzském Quiberonu vyhráli domácí triatlonisté, Čechům se nedařilo


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK
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Filip Michálek doběhl v Quiberonu šestačtyřicátý
Zdroj: ČT sport

Českým triatlonistům se v závodě mistrovství světa ve francouzském Quiberonu nedařilo. Filip Michálek ztratil kontakt s nejlepšími už v plavecké části a dokončil na 46. místě se ztrátou přes čtyři minuty. Nejlepší česká reprezentantka Dana Přikrylová byla čtyřicátá.

Michálek ztrácel na nejrychlejší už od 750 metrů dlouhé plavecké části a do bojů o nejvyšší příčky se nezapojil. Na kole se oddělila patnáctičlenná skupina, která absolvovala čtyři okruhy dlouhé pět a půl kilometru společně a rozhodovalo se až v cílové rovince pětikilometrového běhu.

Portugalec Vasco Vilasa svým soupeřům nastoupil, při otočce byl v lepší pozici, ale zakopl a do cíle doběhl na prvním místě domácí závodník Dorian Coninx. Michálek na šestačtyřicátém místě zaostal o více než čtyři minuty.

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Závěr závodu žen v Quiberonu
Zdroj: ČT sport

V závodě žen v posledním běžeckém okruhu soupeřkám utekla dvojice Cassandre Beaugrandová a Tilda Maanssonová. Francouzka nechtěla nechat rozhodnutí až na cílový koberec a pár desítek metrů před finišem odpárala i do té doby těsně za sebou běžící Švédku.

Českým reprezentantkám po dobře odjeté části na kole nevyšel běh. Nejlépe skončila na 40. pozici Dana Přikrylová se ztrátou dvě a tři čtvrtě minuty. V páté desítce finišovaly i Petra Kuříková a Tereza Zimovjanová.

Výsledky závodu mistrovství světa v triatlonu v Quiberonu

Muži: 1. Coninx (Fr.) 53:16, 2. Vilaca -1, 3. Batista (oba Portug.) -3, ...46. Michálek (ČR) -4:22.

Ženy: 1. Beaugrandová (Fr.) 58:29, 2. Maanssonová (Švéd.) -8, 3. Vermeylenová (Belg.) -13, ...40. Přikrylová -2:40, 44. Kuříková -3:20, 46. Zimovjanová (všechny ČR) -4:15.

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