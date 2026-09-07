Triatlon

EXKLUZIVNĚStartovní listina je z říše snů, říká Malý před karlovarským MS v triatlonu

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před 5 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Karlovy Vary budou hostit mistrovství světa v olympijském triatlonu. V západočeských lázních se představí olympijští i světoví šampioni a také početný zástup domácích reprezentantů. Přímý přenos závodu žen sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v neděli od 9:45, mužský závod pak od 14:45.

Do Karlových Varů zamíří kompletní český tým po vysokohorském soustředění v Livignu. Jednou z českých zástupkyň bude po mateřství také Petra Kuříková, která byla před dvěma lety v západočeském městě druhá v závodě Světového poháru. Na závodníky čekají atraktivní tratě, které jsou vyhlášené svojí spravedlivostí, náročností a členitostí.

„Přípravy jedou v plném proudu. Stavět začínáme ve středu. Na rozdíl od jiných sportů, u nichž máte hotové stadiony, si musíme stadiony postavit. Musíme být rychlí jak ve stavbě, tak také v úklidu tak, aby to do chodu města zasáhlo co nejméně,“ tvrdí ředitel závodu Vladimír Malý.

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Vladimír Malý a Heidi Juránková zvou na triatlonové závody MS do Karlových Varů
Zdroj: ČT sport

Jednou z tuzemských závodnic bude také Heidi Juránková. „Pro mě je to veliká čest jet domácí závod. Moc se těším,“ říká česká reprezentantka, která v minulém roce ve světové konkurenci konečně prorazila. V závodě mistrovství světa do 23 let si připsala v Austrálii šesté místo. „Vzpomínám na to velice ráda. Tento rok bych to chtěla zopakovat, ne-li vylepšit,“ doufá Juránková.

Po třítýdenním soustředění by Juránková chtěla zhodnotit natrénované jednotky. „Najížděla jsem si tam pořádně kopce, protože jednou z kritických částí cyklistické trati je Zámecký vrch – kopec, který se jede sedmkrát. Tak jsem na něj řádně trénovala a doufám, že to i prodám,“ přeje si.

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Yee díky třetímu místu v Málaze vyhrál světovou triatlonovou sérii
Zdroj: ČT sport

Do Karlových Varů se chystá světová triatlonová špička. „Startovní listina – tak, jak je v tuto chvíli zveřejněna – je úplně z říše snů. Máme tam aktuální olympijské medailisty. Poprvé v Karlových Varech by se měl objevit zlatý medailista Alex Yee (z Velké Británie) a Cassandre Beaugrandová z Francie,“ těší Malého účast obou olympijských šampionů z Paříže z roku 2024.

Celý program v Karlových Varech začne už v pátek. „V pátek začínáme Českým pohárem žáků od osmi od patnácti let. V sobotu dopoledne pokračujeme baby duathlonem – to je pro děti, které se triatlonu ještě nevěnují, a byli bychom rádi, aby začaly. A v sobotu odpoledne jsou dvě vlny amatérských závodů. V neděli startují ženy od 10 hodin a muži od 15 hodin,“ připomíná harmonogram Malý.

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