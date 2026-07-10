Sinner nedal Djokovičovi šanci. Ve finále Wimbledonu ho vyzve vítěz Roland Garros Zverev

Světová tenisová jednička Jannik Sinner dominoval v semifinále Wimbledonu proti sedminásobnému vítězi Novaku Djokovičovi a po výhře 6:4, 6:4, 6:4 si zahraje na londýnské trávě stejně jako loni o titul. Úřadující italský šampion se v neděli střetne s Němcem Alexanderem Zverevem, jenž vítězstvím 7:6, 6:2 a 6:4 ukončil senzační tažení domácího Brita Arthura Feryho.
Čtyřiadvacetiletý Sinner nedal o patnáct let starší tenisové legendě usilující o 25. grandslamový titul šanci. Djokoviče pustil k jedinému brejkbolu a po dominantním výkonu ho zdolal za dvě hodiny a 20 minut. Oplatil mu tak nečekanou pětisetovou porážku z letošního semifinále Australian Open.
Nedělní finále tak bude soubojem dvou nejvýše nasazených hráčů. Sinner bude usilovat o pátý grandslamový titul a první letošní, Zverev zkusí navázat na svůj nedávný premiérový triumf z antukového Roland Garros. Vzájemná bilance vyznívá jasně pro Sinnera, jenž Zvereva porazil v posledních devíti duelech od roku 2024 a celkově vede 10:4.
V semifinále s Djokovičem nastřílel Sinner 16 es, dvakrát více než soupeř, a vyhrál 45 z 51 výměn po prvním podání. Sám si vypracoval 13 brejkbolů, v každém setu proměnil jeden, což mu stačilo. I vzhledem k tomu, že jeho podání ohrozil Srb až po dvou hodinách v úvodu třetí sady, ale Sinner nebezpečí zažehnal esem.
Na bělehradském rodákovi se už přece jen v průběhu zápasu začalo projevovat, že na kurtech All England Clubu strávil 16 a půl hodiny. Z toho největší porci v historicky nejdelším wimbledonském čtvrtfinále proti Félixi Augeru-Aliassimeovi.
„Tento grandslam byl vždycky ten, na němž jsem se nejvíce trápil. A teď jsem najednou ve finále. Jsem neskutečně hrdý a šťastný. Ale mám před sebou ještě jeden zápas a na ten se hlavně soustředím,“ řekl s viditelnou úlevou Zverev.
Třiadvacetiletý Fery startoval ve Wimbledonu na volnou kartu a do turnaje vstoupil jako 114. hráč žebříčku. Na cestě do semifinále však dokázal vyřadit pět soupeřů, až Zverev ho zastavil. Díky postupu do finále vystřídá po travnatém grandslamu na druhém místě světového pořadí zraněného Španěla Carlose Alcaraze.
V první sadě se Zverevovi jako prvnímu povedl brejk ve čtvrtém gemu, vzápětí však servis neudržel a rozhodl až tie-break, v němž zkušený Němec neztratil jediný bod. Od druhé sady pak už získal převahu.
Proto zkompletoval finálové účasti na všech čtyřech grandslamech. Ve Wimbledonu reprezentuje německý tenis v boji o titul mezi muži jako první od Borise Beckera po 31 letech, posledním šampionem byl Michael Stich v roce 1991. Tehdy hrál finále také proti Beckerovi.