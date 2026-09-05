Zápas se mi úplně nepovedl, přiznala Muchová po prohře s Navarrovou

Tenistka Karolína Muchová po pátečním vyřazení ve 3. kole US Open uznala, že nepředvedla dobrý výkon. V utkání s domácí Američankou Emmou Navarrovou se necítila sama sebou a prohrála 3:6, 5:7. Navzdory brzkému konci na turnaji ale věří, že se jí ještě do konce sezony něco podaří. Nyní se bude připravovat na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové, který začne za necelé tři týdny.
„Byl to těžký duel. Myslím si, že Emma hrála dobře. Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů. Měla jsem spoustu chyb. Řekla bych, že jsem měla v hlavě moc myšlenek. Úplně se mi ten zápas nepovedl,“ řekla Muchová, která plnila v New Yorku roli nasazené sedmičky.
Finalistka letošního Wimbledonu prohrála duel s Navarrovou za hodinu a 47 minut a udělala 32 nevynucených chyb. Nenavázala na předchozí výhry nad Britkou Katie Boulterovou a Rakušankou Sinjou Krausovou, které deklasovala za 58 minut.
„Neřekla bych, že jsem měla špatný den nebo špatné myšlenky. Na kurtu jsem nebyla komfortní, necítila jsem se sama sebou. Furt jsem měnila rakety, což se mi moc nestává. Bylo také o dost tepleji než v předchozích dnech. Naposledy jsem hrála zápas pod střechou a teď se hrálo venku, kde foukalo. Podmínky jsou tu každý den jiné a já se s nimi úplně nejlépe nevyrovnala,“ líčila.
První set ztratila Muchová v koncovce poté, co prohrála 12 výměn v řadě, ve druhé sadě doplatila na ztrátu podání v 11. hře. Předloňská semifinalistka Navarrová, která hraje na pozici turnajové šestadvacítky, využila v závěru druhý mečbol.
„Do druhého setu jsem se snažila dát vše, abych to otočila. Měla jsem tam záblesky, kdy jsem to mohla vzít na svou stranu, ale bohužel mi to nevyšlo. V důležitých momentech zahrála buď soupeřka dobře, nebo jsem tam já udělala třeba těsný aut. Nešlo to na mou stranu,“ řekla Muchová.
Třicetiletá hráčka nenavázala na týden starý triumf ze smíšené čtyřhry po boku Jakuba Menšíka. „Můj cíl je hrát dobře v singlu. Smíšená čtyřhra byla hezké povzbuzení na začátek turnaje. Bylo super, že se nám podařilo vyhrát, a bylo to skvělé na rozehrávku. Mělo to svá pozitiva a negativa, ale to, že končím ve třetím kole (dvouhry), pro mě není ideální. Ráda bych šla dál,“ uvedla.
Na US Open zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2022. Vloni byla v New Yorku ve čtvrtfinále a předtím dvakrát v semifinále. „Na druhou stranu musím mít reálná očekávání. Od Wimbledonu jsem neodehrála žádný singlový zápas, takže jsem vlastně ráda, že jsem se dostala do třetího kola. Teď jsem zklamaná, ale doufám, že ještě budu schopná hrát do konce sezony dobře a konzistentně,“ přála si olomoucká rodačka.
Po konci na závěrečném grandslamu sezony si dá krátké volno a poté se bude připravovat na Pohár Billie Jean Kingové. Finálový turnaj se uskuteční od 22. do 27. září v čínském Šen-čenu a Češky narazí hned v úvodním hracím dnu ve čtvrtfinále na tým Velké Británie.
„Myslím, že budu muset dát trochu tělo do kupy. Pak se budu připravovat a poletíme s týmem do Šen-čenu,“ řekla Muchová. Poté počítá i s dalšími turnaji v Asii. „Těším se na Billie Jean King Cup i na Peking. Mám to tam ráda. Uvidím, kam ještě vyrazím,“ uvedla.
Zůstává také ve hře o účast na Turnaji mistryň, který se uskuteční v listopadu v Indian Wells. „Myslím, že sezona je ještě dlouhá a bude spousta turnajů o spoustu bodů. Tím, že je to v Indian Wells, to popravdě takové lákadlo není. Je to pro nás z New Yorku do Číny a pak z Číny do Kalifornie na druhou stranu světa. Cestování si moc neužívám. Bylo by hezké se na Turnaj mistryň dostat, ale nějak moc to neřeším,“ doplnila Muchová.