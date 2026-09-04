Bartůňková: Letošní rok je neskutečný, věřím si i na top hráčky

Nikola Bartůňková pokračuje v povedené premiéře na US Open. Dvacetiletá česká hráčka postoupila po výhře nad o devatenáct let starší Němkou Tatjanou Mariaovou 6:7, 6:2, 6:3 do 3. kola. Na kurtu se přitom musela vyrovnat s netradičním stylem soupeřky. Zároveň už vyhlížela duel o osmifinále s Ruskou Mirrou Andrejevovou.
„Byl to strašně těžký zápas od prvního do posledního míče. Jsem strašně unavená, protože proti ní (Mariaové) si to člověk musí uhrát. Klobouk před ní dolů, hrála výborně,“ řekla Bartůňková. „Má specifickou hru, která je pro soupeřky nepříjemná. Jako jedna z mála dává pořád čopy a hrát s ní je možná ještě těžší než s jinou tenistkou, která do toho pořád chodí,“ líčila.
První set Bartůňková prohrála v tie-breaku 5:7, poté už ale do konce utkání přišla o jediný servis a duel proti 83. hráčce světa otočila. „V prvním setu bylo vedro, ve druhém a třetím už ale počasí bylo trochu lepší a i ona začala být unavenější. Vrátila jsem se tedy ke své hře a byla agresivnější,“ uvedla Bartůňková, která se snažila na styl soupeřky připravit i v předzápasovém tréninku.
Když dostala od novinářů dotaz, zda si sebe také dokáže představit v 39 letech, jak hraje jako Mariaová na grandslamech, usmála se. „Já ji obdivuju, že stále hraje a že ji to baví. Bavila jsem se s mamkou, že má vlastně dceru, která je mi věkově docela blízko. Jsem oproti ní starší asi o pět nebo šest let. To je vtipné,“ řekla Bartůňková. „A budoucnost? Já tenis miluju, takže se ho budu držet, co nejdéle to půjde. Nicméně je i život po tenise a budu chtít rodinu. Těžko říct, nicméně ji obdivuju, že může takhle dlouho hrát,“ podotkla.
Do 3. kola se už Bartůňková dostala na třetím grandslamu v sezoně. Ve stejné fázi byla také na Australian Open a ve Wimbledonu. Díky letošní úspěšné sezoně jí patří ve světovém žebříčku 34. místo. „Celý rok je neskutečný. Vloni bych vůbec nečekala, že se mi bude takhle dařit. Třetí kolo tady pro mě strašně moc znamená, ale vím, že musím dál zlepšovat kvalitu, abych měla nad soupeřkami náskok. Zatím jsou ty zápasy tak 50:50,“ uvedla Bartůňková.
Posun na sobě ale vnímá. „Mám více zkušeností a v každém zápase si věřím, že mám i na ty top hráčky. Letos jsem zažila hodně zápasů s těmi nejlepšími a také trénuji s lepšími tenistkami. Ta kvalita by se ale měla dál zlepšovat, protože budu příští rok zase v jiné pozici a budu tyhle body obhajovat,“ řekla.
V boji o premiérové osmifinále grandslamu se česká hráčka utká s o rok mladší Ruskou Mirrou Andrejevovou, která letos triumfovala na Roland Garros. „Setkávaly jsme se hodně v juniorech, ale nikdy jsem s ní singla ani debla nehrála. Je to výborná hráčka a grandslamová šampionka. Věk bych vůbec neřešila, protože má zkušeností strašně moc a momentálně i více než já. Moc se na to těším. Pravděpodobně budu hrát i na velkém kurtu a bude to velká zkušenost. Budu se soustředit na sebe, pokusím se podat co nejlepší výkon a nebudu mít co ztratit,“ doplnila Bartůňková.