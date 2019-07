Fantastická Strýcová. Na Wimbledonu si zahraje semifinále. Muchová vypadla

Dlouholetá česká fedcupová reprezentantka předvedla ve svém prvním duelu na wimbledonském centrkurtu téměř dokonalý výkon. Zaznamenala jen devět nevynucených chyb, z toho pouze šest ze hry, zatímco její soupeřka čtyřiatřicet.

"Byl to jeden z nejlepších zápasů, jaké jsem tu odehrála. Stále tomu nemůžu věřit. Zní to šíleně a pořád se mi třese hlas," řekla Strýcová v rozhovoru bezprostředně po zápase. Do semifinále prošla na svém 53. grandslamu.

Jediné předchozí grandslamové čtvrtfinále před pěti lety ve Wimbledonu prohrála s Kvitovou. Dvojnásobnou šampionku tehdy vedl David Kotyza, jenž je nyní koučem Strýcové. S třiadvacetinásobnou grandslamovou šampionkou Williamsovou hrála Strýcová třikrát a nezískala ani set. "Bylo by dobré, kdyby Serenu porazila. Kontaovou vyškolila," chválil Strýcovou po utkání wimbledonský vítěz Jan Kodeš.

Za postup do semifinále dvouhry má Strýcová jistou odměnu 588 000 liber (16,7 milionu korun). Další prize money získá za čtyřhru, na kterou po vítězství nad Kontaovou spěchala. S Tchajwankou Sie Šu-wej jsou v osmifinále.