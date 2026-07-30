Ve Washingtonu se pokračuje bez české účasti, Menšík vypadl v osmifinále

Jakub Menšík dohrál na turnaji ve Washingtonu v osmifinále. Sedmý nasazený hráč na tvrdém povrchu nestačil na domácího Brandona Nakashima a po dvou hodinách a 14 minutách prohrál 6:7, 6:3, 4:6.
Dvacetiletý Menšík prohrál s o čtyři roky starším Nakashimou poprvé. Nenavázal proti němu na předchozí dvě výhry z roku 2024. Nepomohlo mu ani 15 es, zaznamenal také sedm dvojchyb. Proměnil dva z šesti brejkbolů.
Semifinalista letošního Roland Garros Menšík nevyužil v prvním setu vedení 4:3 s brejkem a o sadu přišel ve zkrácené hře. V ní sice odvrátil dva setboly, nakonec ale prohrál 5:7.
Ve druhém setu si Menšík servis udržel a uspěl díky brejku v šestém gemu. Sadu zakončil čistou hrou a po úvodním triumfu nad Američanem Trevorem Svajdou živil naději na další třísetové vítězství.
V rozhodující sadě se však Menšík k brejkbolu nepropracoval. Naopak za stavu 4:5 získal Nakashima po výměně u sítě mečbol a ten vzápětí využil. Turnaj ve Washingtonu tak pokračuje bez české účasti.