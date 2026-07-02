Bouzková porazila Grantovou a postoupila do třetího kola, Plíšková nestačila na Šwiatekovou

Marie Bouzková se probojovala potřetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Turnajová jednadvacítka přehrála na londýnské trávě osmnáctiletou Italku Tyru Caterinu Grantovou 7:5, 6:3. Finalistka z roku 2021 Karolína Plíšková ve druhém kole na obhájkyni titulu Polku Igu Šwiatekovou nestačila a prohrála 1:6, 3:6.
O postup do 3. kola zabojují ještě další čtyři čeští tenisté. Turnajová třináctka Jiří Lehečka se utká se Slovákem Alexem Molčanem, o dvě příčky níže postavený Jakub Menšík bude hrát s Bulharem Grigorem Dimitrovem. Nasazenou devítku Lindu Noskovou čeká Camila Osoriová z Kolumbie.
Bouzková postoupila v All England Clubu přes 2. kolo po třech letech, jejím wimbledonským maximem je čtvrtfinále z roku 2022. Grantová ji přehrála na vítězné míče 26:13, česká tenistka však zaznamenala jen 12 nevynucených chyb. Rodačka z Říma jich měla o 20 více a doplatila také na 11 dvojchyb.
„Jsem ráda, že jsem postoupila. Na kurtu dnes panovaly těžké podmínky, bylo větrno. Soupeřka neměla co ztratit a hrála uvolněně. Její servis se docela blbě četl, takže jsem se ho hlavně snažila vracet zpět do hry, aby se mohlo bojovat a nebyly z toho rychlé body. Jsem ráda, že jsem se s tím popasovala,“ řekla Bouzková.
Vítězka nedávného travnatého turnaje v Nottinghamu Bouzková přišla v utkání jako první o servis a musela dohánět manko 1:3. Třemi gamy v řadě se jí ale podařilo vrátit do hry a v závěru své soupeřce vzala servis ještě jednou. Ve 12. hře za stavu 6:5 využila nejen brejkbol, ale i setbol.
Ve druhé sadě sice Bouzková přišla o vedení 2:0, udeřila ale opět v koncovce, kdy se jí povedl brejk na 6:5. Následně na servisu odvrátila stav 15:40 a proměnila první mečbol.
Plíšková prohrála se Šwiatekovou
Čtyřiatřicetiletá Plíšková nestačila na Šwiatekovou i ve čtvrtém vzájemném zápase. Se světovou trojkou bojovala na centrálním dvorci v All England Clubu 70 minut. Přišla šestkrát o servis a zahrála jen sedm vítězných míčů, Polka jich měla 17.
Bývalá světová jednička Plíšková, která se letos vrátila po komplikovaném zranění nohy, nezachytila úvod zápasu a brzy prohrávala 0:4. V prvním setu neudržela ani jednou podání a uhrála v něm jediný game.
Ve druhé sadě mohla rodačka z Loun duel zdramatizovat. V úvodu získala vedení 2:0, poté ale ztratila čtyři hry po sobě a manko už nedohnala. Duel uzavřela další neúspěšnou hrou na servisu a nezískala v ní ani fiftýn.