Menšíkovi přechod z antuky nevyšel, v Londýně neprošel prvním kolem. Skončil i Kopřiva

Jakub Menšík v úvodním turnaji na trávě nenaváže na semifinálovou účast na Roland Garros. Český tenista podlehl ve vyrovnané bitvě sedmatřicetiletému Adrienovi Mannarinovi z Francie 7:5, 6:7 a 6:7 a na turnaji v Londýně tak vypadl hned v prvním kole. Zaskočit světovou trojku Alexandera Zvereva se Vítu Kopřivovi na turnaji v Halle nepovedlo, prohrál 3:6, 6:4 a 2:6.
Dvacetiletý Menšík nepotvrdil proti o sedmnáct let staršímu Mannarinovi roli nasazené trojky. Nepomohlo mu ani 19 es, doplatil na 44 nevynucených chyb. Utkání prohrál za dvě hodiny a 41 minut.
Prostějovský rodák a 16. hráč světa Menšík měl přitom duel dobře rozehraný. V prvním setu uspěl po velkém obratu, kdy otočil vývoj ze stavu 1:5 šesti gamy v řadě. Ve druhé sadě ale český tenista nevyužil vedení 2:0 a v tie-breaku prohrál 3:7.
V rozhodujícím třetím setu si Menšík vypracoval jediný brejkbol, který ale v páté hře nevyužil. Sada dospěla znovu do zkrácené hry, kde Mannarino utekl do vedení 5:1, a přestože Menšík později odvrátil dva mečboly, při třetím už neuspěl.
Z českých tenistů by se v londýnském Queen's Clubu měl představit ještě loňský finalista Jiří Lehečka. Semifinalista letošního turnaje ve Stuttgartu a druhý nasazený hráč narazí v úvodním kole na Kamila Majchrzaka z Polska.
Výsledky tenisového turnaje mužů v Londýně
Výsledky tenisového turnaje mužů v Londýně
Dvouhra – 1. kolo:
Mannarino (Fr.) – Menšík (3-ČR) 5:7, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), Nakashima (USA) – Fucsovics (Maď.) 6:3, 6:3, Fery – Samuel (oba Brit.) 6:0, 6:2, Buse (Peru) – Giron (USA) 3:6, 7:5, 7:6 (10:8).
Kopřiva turnajové jedničce vzdoroval přes dvě hodiny
Devětadvacetiletému Kopřivovi, který se utkal se Zverevem poprvé v kariéře, nepomohlo dnes ani 12 es a 11 odvrácených brejkbolů. O servis přišel třikrát, favorizovaného soupeře brejkl jednou.
Čtyřiašedesátý hráč světového žebříčku Kopřiva vstoupil do utkání ztraceným podáním a manko už do konce setu nedohnal. Ve druhé sadě však český hráč udržel servis až do koncovky a v desáté hře udeřil. Za stavu 5:4 proměnil při Zverevově podání brejkbol, který byl zároveň i setbolem.
Ve třetím setu se Kopřiva držel do stavu 2:2. V pátém gamu sice odvrátil tři brejkboly, později ale proti čtvrtému zahrál dvojchybu a Zverev už mu následně nedal šanci. Ve zbývajících třech gamech povolil Kopřivovi jen jediný fiftýn a duel doservíroval čistou hrou. Mečbol proměnil 16. esem v zápase.
Výsledky tenisového turnaje mužů v Halle
Výsledky tenisového turnaje mužů v Halle
Dvouhra – 1. kolo:
Zverev (1-Něm.) – Kopřiva (ČR) 6:3, 4:6, 6:2, Bellucci (It.) – Bublik (7-Kaz.) 7:6 (8:6), 6:1, Hurkacz (Pol.) – Rubljov (8-Rus.) 6:3, 6:2, Collignon (Belg.) – Popyrin (Austr.) 6:4, 6:2, Quinn (USA) – Chačanov (Rus.) 1:6, 6:4, 6:4, Hanfmann (Něm.) – Fonseca (Braz.) 6:2, 6:2, Šimabukuro (Jap.) – Griekspoor (Niz.) 6:4, 3:6, 6:4.
Čtyřhra – 1. kolo:
Cobolli, Shelton (It./USA) – Pavlásek, Vavassori (3-ČR/It.) 2:6, 7:6 (7:5), 10:8.