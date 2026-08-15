Valentová zdolala Stoianaovou a postoupila v Cincinnati do druhého kola

Tereza Valentová na turnaji v Cincinnati porazila 6:2, 7:6 Američanku Mary Stoianaovou a jako sedmá Češka postoupila do druhého kola. Při své premiéře na tomto turnaji WTA 1000 narazí v dalším duelu na světovou devítku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny.
Valentové, 64. hráčce světového žebříčku, vyšel proti Stoianaové začátek a vedení 3:0 bez větších problémů proměnila v zisk první sady.
Ve druhém setu česká tenistka vedla už 4:1 a 5:4, zápas však nedopodávala. Výhru si nicméně vzít nenechala, v tie-breaku dominovala 7:4.
Ve druhém kole Valentová doplnila nasazenou čtveřici Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková a wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou, v pátek úvodní duel zvládly také Sára Bejlek a Nikola Bartůňková.