Tenis

Bejlek v Cincinnati uštědřila kanára Plíškové


14. 8. 2026Aktualizovánopřed 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Sára Bejlek smetla v Cincinnati krajanku a bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a po výhře 6:0, 6:2 postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. S mužskou dvouhrou se na Masters v Cincinnati rozloučil v prvním kole Vít Kopřiva po prohře 6:7, 4:6 s Francouzem Quentinem Halysem.

Šampionka turnaje z roku 2016 Plíšková získala první bod až za stavu 0:2 ve druhé sadě díky jedinému brejku. Sama naopak přišla o podání i kvůli osmi dvojchybám celkem šestkrát.

Dvacetiletá Bejlek proměnila po hodině a pěti minutách první mečbol. O 14 let starší soupeřce, která je v žebříčku WTA o 22 míst níže, oplatila červnovou třísetovou porážku z premiérového vzájemného souboje v Nottinghamu.

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