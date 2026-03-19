Valentová v Miami postoupila do 2. kola, Bejlek uhrála jediný gem

Tereza Valentová porazila na úvod turnaje v Miami Američanku Katie Volynetsovou 6:2, 6:4 a jako první z českých hráčů postoupila do druhého kola. Sára Bejlek uhrála proti Talie Gibsonové jediný gem a Australance podlehla 1:6, 0:6.
Valentová měla první set pod kontrolou a také druhý začala brejkem, ale za stavu 4:3 poprvé zaváhala na podání. Hned vzápětí si ale 49. hráčka světa vzala ztracený servis zpět a po necelé hodině a půl proměnila první mečbol.
Senzační vítězka únorového turnaje v Abú Dhabí dnes ani jednou neudržela servis. Jediný bod získala při soupeřčině podání za stavu 0:2. Dalších osm brejkbolů Češka, která je na žebříčku o 27 míst výš než Australanka, nevyužila.
Dvacetiletá Bejlek se s o rok starší Gibsonovou utkala podruhé, před čtyřmi lety v Canbeře s ní prohrála dvakrát 0:6. V Miami se stala třetí vyřazenou Češkou po Darje Viďmanové a Kateřině Siniakové.