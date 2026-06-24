Valentová prošla v Eastbourne do čtvrtfinále, Bejlek kvůli zranění nenastoupila k zápasu

Devatenáctiletá tenistka Tereza Valentová postoupila na travnatém turnaji v Eastbourne do čtvrtfinále. Australanku Ajlu Tomljanovicovou porazila 6:2, 5:7, 6:4 a příště narazí na o devatenáct let starší Němku Tatjanu Mariaovou. Sára Bejlek kvůli zranění lokte do utkání proti Zeynep Sönmezové z Turecka nenastoupila.
Jednašedesátá hráčka světa Valentová, která by měla příští týden debutovat v hlavní soutěži Wimbledonu, vyhrála dnes nad trojnásobnou grandslamovou čtvrtfinalistkou Tomljanovicovou bezmála po dvou a půl hodinách. Soupeřce vzala sedmkrát servis, zaznamenala také čtyři esa.
První set získala Valentová za 33 minut díky stoprocentnímu podání a dvěma brejkům. Ve druhé sadě ale nedotáhla vedení 3:1 a neuspěla ani poté, co prolomila soupeřčin servis na vedení 4:3. Tomljanovicová ihned srovnala a ve 12. hře proměnila na přijmu druhý setbol.
Ve třetím setu musela naopak Valentová vývoj otáčet. Prohrávala 1:3, ale čtyřmi gamy v řadě výsledek zvrátila a pak duel dopodávala. Utkání ukončila při prvním mečbolu.