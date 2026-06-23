Vondroušovou po drakonickém trestu podpořil svaz i tenistky

Nejen české, ale i zahraniční hráčky podpořily Markétu Vondroušovou, která dostala v pondělí od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) čtyřletý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Karolína Muchová označila na sociálních sítích trest za těžko pochopitelný. Za Vondroušovou se postavil i Český tenisový svaz (ČTS) či bývalý fedcupový kapitán Petr Pála. Ozvala se i hráčská asociace (PTPA).
„Respektuji boj za čistý sport. Také věřím, že férovost, důslednost a zdravý rozum mají smysl. Čtyři roky jsou kruté a těžko k pochopení. Stojím za tebou, Maky,“ napsala jedenáctá hráčka světa Muchová na sociálních sítích.
Zaskočeni „brutalitou trestu“ jsou i zástupci českého svazu, podle nichž není Vondroušová dopingová hříšnice, která by si v kariéře pomáhala nedovolenými podpůrnými prostředky. „Došlo k nesrovnalostem při antidopingové kontrole, ale důvody odmítnutí nečekané večerní návštěvy vysvětlila. Pokud porušila pravidla a řády, měla by být adekvátně potrestána, jistě, ale určitě ne takto exemplárně a drakonicky. Dostala trest, který prakticky znamená konec tenisové kariéry,“ uvedl ČTS. „Nedopovala, v jejím těle nebyly zakázané látky, jen odmítla ze strachu kontrolu,“ zdůraznil svaz s tím, že za Vondroušovou stojí.
Svaz je připravený tenistce aktivně pomoci při její obhajobě a snaze snížit nejtvrdší možný trest, „který znamená pro Markétu konec s tenisem. Je to trest, který si v žádném případě nezaslouží,“ řekl předseda ČTS Jakub Kotrba. „Markétu znám celou kariéru a stoprocentně věřím, že odmítnutím kontroly nechtěla cokoli skrývat. Jsem připraven se za ni postavit, kdykoli bude třeba,“ dodal Pála, jenž je místopředsedou ČTS.
Ozývá se i hráčská asociace
Hráčská asociace (PTPA) požaduje, aby antidopingové orgány daly hráčům větší vliv na pravidla testování. „Testování schvalujeme. Hráči si ale zaslouží skutečný hlas v pravidlech, která je řídí,“ uvedla PTPA v prohlášení.
Případ Vondroušové oživil obavy ohledně bezpečnosti a soukromí hráček během mimosoutěžního testování, zejména pokud se návštěvy uskutečňují v jejich domácnostech mimo standardní dobu. „Bez posuzování viny či neviny: čtyřletý zákaz pro hráčku, která nikdy neměla pozitivní test a která uvedla, že se obávala o svou bezpečnost, když jí u dveří pozdě večer zazvonila neznámá osoba, by měl přimět tento spor k zastavení,“ uvedla PTPA.
Wimbledonská vítězka z roku 2023 Vondroušová neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole 3. prosince. Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury se nechovala podle obvyklých postupů. Za Vondroušovou měla přijít mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci ADAMS. Jejím prostřednictvím informují, kdy a kde budou k zastižení.
Vondroušová komisařku nevpustila do svého bytu a při obhajobě se také opírala o skutečnost, že se žena nelegitimovala a neukázala pověření. Komisařka ale ve své zprávě tvrdila, že všechny náležitosti splnila.
Podpora od ostatních hráček
Šestadvacetiletá hráčka v pondělním vyjádření na instagramu uvedla, že uplynulé měsíce ji zasáhly více, než čekala. Odmítla, že by dopovala, a poukázala i na další test o tři dny později, který byl negativní. Obrázkovými symboly nebo vzkazy ji podpořila řada dalších tenistek.
„Nemohu tomu uvěřit. Jsme s tebou,“ napsala Rumunka Sorana Cirsteaová, současná 18. tenistka světa. Slovenka Rebecca Šramková se přidala se vzkazem: „Vrať se silnější než kdy dřív.“ Tereza Martincová poté na svém instagramu napsala: „Je to fér? Jsem s tebou, Markéto.“
Podporu bývalé šesté hráčce světa vyjádřily také další Češky Linda Nosková, Tereza Valentová či Laura Samson, ale i světové hvězdy Coco Gauffová, Elise Mertensová, Paula Badosaová, Maria Sakkariová, Anna Kalinská, Iva Jovicová, Clara Tausonová, Marta Kosťuková, Katie Boulterová, Eva Lysová, Sloane Stephensová, Peyton Stearnsová, Sara Erraniová nebo její finálová soupeřka z Wimbledonu Uns Džábirová.
Podporu vyjadřuje i klub
Za Vondroušovou se postavil i její mateřský klub I. ČLTK Praha. České tenistce rovněž přislíbil veškerou dostupnou pomoc a podporu.
„Silně odsuzujeme tento neadekvátní trest za pochybení, ke kterému možná došlo za okolností, které sama hráčka již mnohokrát vysvětlila a které lze lidsky pochopit. V kontextu nedávných dalších a pod koberec zametených dopingových případů předních světových hráčů, je tento likvidační trest absolutně neadekvátní a prohlášení představitelky ITIA o nutnosti precedentního potrestání jen podtrhuje potřebu této organizace najít oběť. Bohužel se jí stala právě Markéta Vondroušová,“ napsali ve stanovisku zástupci klubu.
Distanc má Vondroušové vypršet 21. června 2030. Do té doby nesmí hrát, trénovat ani se účastnit žádných akcí pořádaných nebo schválených organizacemi ITF, WTA, ATP, grandslamovými turnaji ani národními tenisovými svazy. Proti rozhodnutí se může vítězka ankety český Sportovec roku za rok 2023 odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu CAS. Ohledně dalších kroků ale zatím Vondroušová neinformovala.